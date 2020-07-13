Динамо не возвращается, Лунин пропускает, Селезнев забивает. Главные новости за 12 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Осечка "Динамо" на фоне успехов "Зари" и неудачи "Десны", ситуация с распределением мест в ТОП-4 Английской Премьер-лиги, но и это не все наши новости на сегодня. "Наполи" и "Милан" не определили победителя в рамках центрального матча дня, Селезнев забивает, а Лунин и "Овьедо" бьют лидера Сегунды. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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