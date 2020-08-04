Капитан, влюбленный в Одессу-маму. Владимиру Нечаеву - 70 лет

Имя этого футболиста вписано золотыми буквами в богатую историю "Черноморца", о ярких мгновениях которой до сих пор вспоминают болельщики со стажем. Для них Нича или Ничка, как прозвали его в Одессе, один из любимцев. Шутка ли сказать: в огромнейшем списке гвардейцев "моряков" его фамилия значится четвертой. С показателем в 285 матчей, сыгранных в чемпионате СССР среди команд высшей лиги, он расположился следом за не менее легендарными Владимиром Плоскиной (473), Василием Ищаком (418) и Вячеславом Лещуком (349).

Его вклад помнят и почитатели другой одесской команды - СКА, в составе которой он провел блестящий сезон во второй лиге, завоевав с ним право повыситься в ранге по итогам 1977 года.

Заслуги Владимира Нечаева, верой и правдой служившего "Черноморцу" большую часть своей профессиональной карьеры, не остались без внимания. На Аллее звезд одесского клуба, расположенной у служебного входа на одноименный стадион, есть и его именная звезда. Ее он заслужил благодаря двенадцати сезонам выступлений в роли игрока и пяти с половиной в должности тренера команды "моряков".

Родившийся в курортной Затоке под Одессой Нечаев не мог не влюбиться в футбол, ведь в пору его детства блистали такие мастера, как выступавшие за сборную СССР Яшин, Войнов, Нетто, Метревели, Понедельник, Месхи, Шестернев, Воронин, Сабо, Численко и многие другие. Хватало кумиров и в составе родного "Черноморца": Городенко, Заболотный, Попичко, Дерябин, Чеботарев, Колдаков, Москаленко, Фурс, Каневский, Лобановский, Базилевич.

Пройдя футбольные университеты у известного детского тренера Георгия Кривенко и группе подготовки одесского СКА, юный Володя отправился совершенствовать свое мастерство в Киев. В столице он учился в Республиканском спортинтернате, привлекался в юношескую сборную Украины для участия в Спартакиаде народов СССР. Бывало, что под маркой киевского "Динамо" Нечаев участвовал в международных турнирах среди ровесников, где его игра впечатлила тренерский штаб динамовцев.

- В ту пору "Динамо" тренировал легендарный Дед - Виктор Маслов, - делится воспоминаниями с корреспондентом UA-Футбол Владимир Нечаев. - Все шло к тому, что я мог стать игроком киевской команды. Но ни в "Динамо", ни в других заинтересованных в моих услугах клубах я в итоге не оказался. Вернулся в родную Одессу, желая только одного - играть в главной команде города.

Пробиться в основу "Черноморца", где в конце 60-х выступало много квалифицированных исполнителей, было архисложно. Поначалу Нечаев набирался опыта в дублирующем составе, и лишь в 1970-м стал выступать за главную команду регулярно. Что интересно: старший тренер одесситов Сергей Шапошников начал задействовать молодого футболиста вскоре после того, как ему "стукнуло" 20 лет и "Черноморец" в конце августа уехал из охваченной эпидемией холеры карантинной Одессы для проведения трех домашних матчей в Киев. С тех пор Владимир Нечаев всерьез и надолго застолбил за собой место в стартовом составе "моряков". До конца чемпионата он ни разу не оказывался вне основной обоймы "Черноморца", отыграв все матчи без единой замены, от звонка до звонка! На этот период пришелся и его дебютный гол в высшей лиге - в ворота киевского "Динамо" в Одессе, принесший победу хозяевам 3:2.

Из-за холеры "Черноморец" оказался в неравных условиях с остальными участниками высшей лиги. Используя в качестве домашней арены стадион в Киеве, он лишился горячей поодержки одесских болельщиков и недосчитался половины очков. Их-то на финише и не хватило "морякам", которые вынуждены были опуститься в первую лигу. Но это никоим образом не повлияло на команду, которая стремилась вернуться в элиту. За это время Владимир Нечаев накопил опыта, став ключевым игроком основного состава. Без Нички, ставшего благодаря своим лидерским и бойцовским качествам капитаном команды, болельщики уже не могли представить "Черноморец". Спустя два с половиной года, когда у его руля встал Ахмед Алескеров, дела пошли вверх. Одесситы в сезоне-1973 вернули себе право играть в классе сильнейших, а годом спустя сотворили, казалось бы, невозможное - завоевали бронзовые медали чемпионата СССР! В этом была немалая заслуга капитана Нечаева, весьма продуктивно действовавшей на своей бровке в связке с Григорием Сапожниковым. По словам юбиляра, благодаря своей эффективности она наводила страх на всех соперников, с которыми приходилось встречаться "Черноморцу".

- От коллег по ремеслу из других команд не раз приходилось слышать, что во время установки на игру с "Черноморцем" каждый тренер обращал особое внимание на связку Нечаев - Сапожников, - улыбаясь, вспоминает Владимир Викторович. - Все считали ее весьма опасной, однако ничего поделать не могли. У нас с Григорием все было отлажено до автоматизма, мы понимали друг друга с полувзгляда.

Как рассказал автору этих строк Владимир Нечаев, триумфальный бронзовый сезон 1974 года запомнился ему на всю жизнь. Игра "Черноморца" впечатляла многих - как болельщиков, так и специалистов со всех уголков СССР. О команде Ахмеда Алескерова в ту пору много писали, а многих игроков из того состава хотели видеть у себя другие, более солидные команды. Разумеется, был спрос и на капитана "моряков". Его звали даже в итальянскую "Болонью", где предлагали зарплату в 45 тысяч долларов. Но тот не торопился куда-то уходить, ведь очень любил Одессу. Даже когда пришла пора проходить армейскую службу, судьбе было угодно распорядиться таким образом, что после присяги в Москве, где Нечаев должен был играть за ЦСКА, он оказался в другой армейской команде - одесском СКА. Его мастерство и умение сплотить коллектив вкупе с наличием классных исполнителей помогли армейцам в 1977-м стать чемпионами Украины во второй лиге, завоевав право играть рангом выше. Нечаев же в том памятном сезоне блеснул завидной результативностью как для защитника - забил 12 мячей.

- Я тогда не только помогал партнерам голевыми передачами, но и исполнял штрафные удары, бил пенальти, - с гордостью вспоминает юбиляр. - Больше такой результативности в моей карьере не было.

Оказав немалую помощь СКА, Владимир Нечаев вернулся в "Черноморец", где к тому моменту сменился тренер - вместо Алескерова команду вновь возглавил Анатолий Зубрицкий.

"Моряки" в ту пору были настоящей грозой авторитетов, то и дело отбирая очки у призеров. Особенно страдали от "Черноморца" московские команды. Статистики в ту пору посчитали, что именно одесситы лишили представителей столицы очков больше других. "Черноморцу" тогда даже дали негласное звание "чемпиона Москвы".

Когда в августе 1979-го в авиакатастрофе разбился ташкентский "Пахтакор", по СССР был брошен клич возродить команду. Делалось это по принципу "С миру по нитке…" - из разных коллективов страны в знойный Ташкент были делегированы желающие помочь сформировать новый состав. Среди тех, кто оказался в этом списке, был и Владимир Нечаев. Интересно, что избежавший гибели в катастрофе благодаря милости Божьей старший тренер Олег Базилевич очень хотел видеть капитана "Черноморца" в роли своего подопечного еще раньше, когда работал в донецком "Шахтере". Но тогда не сложилось, а сложилось в "Пахтакоре".

В узбекской команде Нечаев был также одним из тех, игровыми качествами которого восторгалась публика. А на матчи "Пахтакора" тогда ходило по 40-50 тысяч!

- В ташкентской команде платили огромные деньжища! - воодушевляется Нечаев. - Если "Пахтакор" выигрывал у команд из Москвы, каждому игроку полагалось по 500 рублей, а уж если одержали победу над принципиальным соперником - алма-атинским "Кайратом", то доходило до 700. Кроме того, были всевозможные поощрительные премии от так называемых друзей "Пахтакора". Среди них, к примеру, был известный карточный "катала" Тайванчик. Он футболистов любил, мог оставить конвертик с приличной суммой. В Ташкенте можно было озолотиться в прямом смысле слова: лучшему футболисту матча там давали приз - то золотой перстень, то цепочку, то еще что-то из этого же драгметалла. А еще ковры ручной работы, которых у меня насобиралось немало.

Очередным "портом приписки" после Ташкента у Владимира Нечаева стал наш Никополь. С этим городом он связал себя не на одно десятилетие - оттуда его супруга. Разумеется, все это тесно связано с одним из богатейших сельских клубов СССР - "Колосом". Выступавший в первой лиге мощный коллектив всегда собирал известных футболистов - как опытных, так и в расцвете сил. В нем и оказался наш герой, получив приглашение от Владимира Емеца. Три ярких сезона, в одном из которых "Колос" был в шаге от высшей лиги (на финише сезона-1982 домашняя ничья 1:1 с вильнюсским "Жальгирисом" лишила сельскую команду путевки в элиту), принесли Нечаеву не меньшее удовлетворение. Прежде всего, моральное. В никопольской команде, защищавшей спортивную честь колхоза-миллионера из села Чкалово, всегда стремились к высоким результатам, оттого скучать в ней никому не приходилось. Да и деньги по меркам первой лиги в Никиполе платили огромные. Многие поигравшие в составе "Колоса" футболисты не без улыбки вспоминают: для того, чтобы получить назначение на судейство домашней игры их команды выстраивалась очередь из арбитров. Чаще всего в Никополь стремились попасть рефери из Москвы, многие из которых были всегда готовы обеспечить нужный результат.

Когда Владимиру Нечаеву исполнилось 33 года, он повесил бутсы на гвоздь, перейдя на тренерскую работу. На эту роль его сподвигло приглашение старого знакомого - одноклубника и наставника из "Черноморца" Виктора Прокопенко. Можно представить, с какой радостью ехал в родную Одессу-маму ее сын!

В главной одесской команде в роли тренера и тренера-селекционера в общей сложности (был годичный перерыв, связанный с работой тренера в том же "Колосе") Нечаев трудился пять с половиной лет. А затем вернулся в Никополь, где ему, как одной из легенд "Колоса", доверили должность главного тренера. Долгое время имя Владимира Нечаева в футбольных кругах Украины ассоциировалось именно с ним, хотя в роли наставника были у него и другие команды.

Период работы в Никополе - сначала в "Колосе", а затем в "Металлурге" и "Электрометаллурге-НЗФ" был у меня наиболее насыщенным и продолжительным, - делится с корреспондентом UA-Футбол Нечаев. - Пробовал свои силы и в других командах Украины, а также Белоруссии и России. Разное было время, разные результаты. Главное, что работать всегда было интересно, ведь футбол - это значимая часть моей жизни.