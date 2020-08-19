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Плюсы ведут переговоры с клубами по поводу трансляций матчей УПЛ

Общие новости
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По состоянию на сегодняшний день не произошло никаких изменений в перечень спортивных программ

Плюсы ведут переговоры с клубами по поводу трансляций матчей УПЛ
Новина українською

Холдинг "1+1 media" сделал заявление относительно спортивного контента:

"В последнее время в медиапространстве распространяется различная информация о дальнейшей судьбе футбольных и других спортивных событий на каналах группы 1+1 media.

Хотим прокомментировать, что сейчас продолжаются переговоры с футбольными клубами о продолжении сотрудничества и обсуждаются возможности заключения контрактов с рядом новых клубов, желающих сотрудничать с холдингом. Детали переговоров является коммерческой тайной, поэтому любые заявления по этому поводу будут сделаны исключительно после их завершения.

Также хотим подчеркнуть, что на сегодняшний день не произошло никаких изменений ни в перечне спортивных программ, транслируемых или производятся группой 1+1 media, ни в составе творческих коллективов спортивных проектов. Однако, группа рассматривает различные варианты, какими будут программирования спортивной тематики на каналах.

Если будут приняты решения по изменению контента, то 1+1 media проинформирует об этом зрителей в анонсах программ".

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В статье: Профутбол 1+1
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Источник:
1+1
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