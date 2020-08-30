Александр Кучер: Стараемся играть, не хотим, чтобы у Металла была игра в бей-беги

Главный тренер харьковского "Металла" Александр Кучер поделился мыслями после поражения от "ВПК-Агро" в матче Кубка Украины.

- В первую очередь, отмечу, что у нас молодая команда. Этот поединок мы больше расценивали, как подготовка к матчам Второй лиги. Собрались только недавно, недели две-три лишь тренируемся. Ребята только друг друга начинают понимать. Сегодня увидели свои слабые стороны, посмотрели на соперников. Примерно понимаем, что нас ожидает дальше. Теперь будем отталкиваться от этой встречи и готовиться к последующим матчам.

- Ребятам было трудно играть с нуля?

- Конечно, тяжело. Хоть некоторые ребята и знают друг друга, но много и тех, кто впервые пересекаются между собой. Создаем новый коллектив, надеемся, что он будет боеспособным и будет показывать хороший футбол. Скажем так, приятный для болельщиков. Будем стараться добиваться положительных результатов, но для этого потребуется время. Конечно, хотелось выиграть и сегодня, но надо принять и такой результат, как он есть.

- Исходя из игры, могли выжать еще голы в сегодняшней игре?

- Да, второй тайм нам удался действительно лучше первого, хоть мы и забили в нем. Где-то сыграли неправильно, надо было больше контролировать мяч. У нас это не получилось. У соперника коллектив давно собранный, они друг друга хорошо понимают. Это ощущалось в матче. Мы же еще не были готовы к такому. Правда, во втором тайме мы показали характер. Побежали, вполне могли сравнивать счет. Были хорошие моменты. Все могло завершиться иначе.

- Какой футбол вы прививаете команде?

- Стараемся играть, не хотим, чтобы у нас была игра в бей-беги. Пытаемся действовать через короткий и средний пасс. Нужно, конечно, это все еще улучшать. Прекрасно это понимаем, будем стремиться наладить игру. Впереди у нас есть неделя, а там узнаем расписание чемпионата и постараемся войти в него лучше.

- Кроме Фомина стоит ли ожидать каких-то еще звездных имен? И какие задачи стоят перед командой?

- Задача одна - выходить в каждой игре и побеждать. Сегодня была точно такая же задача, но не получилось. Звездные имена? Будем смотреть. Время до подачи заявки у нас еще есть. Нам не хватает еще пары человек для полной комплектации, поэтому будет подыскивать.