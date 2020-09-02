1+1 объявили о закрытии программы ПроФутбол, которая выходила 10 лет

1+1 media объявила об изменениях в программном сети спортивной тематики: программа "ПроФутбол" больше не будет выходить в эфире. Выпуск от 16 августа 2020 стал последним в истории телепередачи.

Руководство назвало целый ряд причин:

Влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства; а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы.

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"Мы искренне благодарны команде "ПроФутбол" за сотрудничество и большой вклад в развитие спортивной образованности украинский и поддержку отечественного футбола. Это были замечательные 10 лет, полны драйва, азарта, вболивань, положительных эмоций, высоких стандартов и показателей - и они отныне является неотъемлемой частью истории 1+1 media", - говорит Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Сейчас управление спортивных проектов 1+1 media во главе со Степаном Щербачевым анализирует зрительский интерес и ищет новые форматы спортивного контента, в том числе в синергии телевидения и диджитал.

Компания вносит всех сотрудников программы в кадровый резерв и рассматривает возможность привлечения коллег к другим текущим проектам группы.