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1+1 объявили о закрытии программы ПроФутбол, которая выходила 10 лет

Общие новости
(4 голосов)

Проект Игоря Цыганыка и Степана Щербачёва

1+1 объявили о закрытии программы ПроФутбол, которая выходила 10 лет
Новина українською

1+1 media объявила об изменениях в программном сети спортивной тематики: программа "ПроФутбол" больше не будет выходить в эфире. Выпуск от 16 августа 2020 стал последним в истории телепередачи.

Руководство назвало целый ряд причин:

Влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства; а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы.

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"Мы искренне благодарны команде "ПроФутбол" за сотрудничество и большой вклад в развитие спортивной образованности украинский и поддержку отечественного футбола. Это были замечательные 10 лет, полны драйва, азарта, вболивань, положительных эмоций, высоких стандартов и показателей - и они отныне является неотъемлемой частью истории 1+1 media", - говорит Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Сейчас управление спортивных проектов 1+1 media во главе со Степаном Щербачевым анализирует зрительский интерес и ищет новые форматы спортивного контента, в том числе в синергии телевидения и диджитал.

Компания вносит всех сотрудников программы в кадровый резерв и рассматривает возможность привлечения коллег к другим текущим проектам группы.

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В статье: Профутбол
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Комментарии (55)
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таврия19752009 (симферополь)
02.09.2020 в 14:28
Брехня и лизания Суркису надоело даже хозяину.слишком наверно зализал) Ну программу ещё можно вернуть есть Лобода будет вести ее голая.то рейтинг подниматься у многих)
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+1
-3
kuzmicz (gdansk)
02.09.2020 в 14:28
а чого дивуватися,плюсам треба ефірний час для Кварталу,Сватів і іншого лайна яким кожен вечір накачують своїх 73 проценти...
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+2
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
02.09.2020 в 14:35
Вiдсоткiв
Ответить
+2
0
kuzmicz (gdansk)
02.09.2020 в 14:46
за Зе голосували не відсотки а проценти:-)))
+1
0
djumba (Мелитополь)
02.09.2020 в 14:11
Ну наконец-то отмучилась старушка... А как Цыганык баял перед началом сезона о том, что УНИАН - это круто)Ждем, насколько у Ахмета хватит выдержки и деньги продолжать содержать футболы)))
Ответить
+3
-5
balamyt (Boston)
02.09.2020 в 13:54
Это была Яркая ,самобытная и нестандартная передача..Мне и многим другим фанатом ее будит не хватать...К сожалению это еше и бизнес...видно число реклам на канале упало..Великом футбол мне нравился меньше....но моя минтальность не совпадает с решением рук. канала 1+1...и мне их жаль
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+5
-2
nabo32
02.09.2020 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
avatar
Усе буде добре (Київ)
02.09.2020 в 13:49
Давно пора було припинити це знущання з глядачів.
Ответить
+3
-6
balamyt (Boston)
02.09.2020 в 13:59
Ты Мазохист ? Не нравится ..жми кнопку ..и дай смотреть другим чмо..
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 13:46
Все ясно - тепер лише синергія діджейтал...
Ответить
+1
-3
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 13:29
Та бога ради. Плеваться дебил не будет. Но чарівна Саша Лобода! Як iй годувати родину?
Ответить
+2
-7
vadooo (Слатино)
02.09.2020 в 13:58
Такими чарівними хоч греблю гати !
Ответить
+1
-4
viajador (село Свиняче)
02.09.2020 в 14:27
Лобода вигідно вийшла заміж.
Ответить
0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
02.09.2020 в 14:35
Одружилась.
+2
0
GRaFkiyv (Фриско)
02.09.2020 в 13:21
От Щербачева скрывают страшную тайну существования Ютуба..
Ответить
+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.09.2020 в 13:17
Спрос рождает предложение. Рейтинг сего продукта был низок, истерика и некомпетентность Цыганыка мало кого интересуют...
Ответить
+4
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 13:47
Зате компетентність грачових та леоненків з морозовими та спокійний тон їх вражає.
Ответить
+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.09.2020 в 14:26
Бокасса,а где я тут хвалю оппонентов? Не смотрел ни первых,ни вторых.
0
-1
avatar
genpet (Николаев)
02.09.2020 в 13:04
Ну блин дают, футболу все меньше внимания. Зато каналы про политику растут как грибы
Ответить
+3
0
Onside (Чернігів)
02.09.2020 в 13:11
Попит. Футбольних фанатів яким цікавий український футбол більше особливо не стає, навіть кожен раз як якийсь клуб вмирає частина відпадає. Тих кто готовий за нього платити теж не багато. І якщо матч о 8й вечора подивиться Х людей, а серіал в той же час вдвічі більше, то вигідніше поставити серіал і заробити на рекламі більше.
Ответить
0
-1
vadooo (Слатино)
02.09.2020 в 12:57
Лобода теперь пойдет в кухарки к Седан ?
Ответить
+4
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
02.09.2020 в 12:50
Плак плак эсспердам придется устроиться на завод ((
Ответить
+1
-4
Onside (Чернігів)
02.09.2020 в 13:13
Якщо серед них були динамівські сердця, то Суркіс просто створить в клубі кілька непотрібних вакансій і закриє пару місць куди можна було б запросити профі
Ответить
+2
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
02.09.2020 в 12:33
RIP. Логічно, бо футбол в нашій країні відкотився на рівень 90х.
Ответить
+2
-1
Onside (Чернігів)
02.09.2020 в 13:16
Футбол якраз у нас зараз на непоганому рівні (за цікавістю попередній чемпіонат був краще за ті що були в часи Металіста і Дніпра), а от глядацький інтерес ні. Стереотип про поганий рівень чемпіонату + втрата клубів із великих міст бьють по кількості зацікавлених (оскільки одні падкі на чужі враження у вигляді таких стереотипів, а інші дивилися лише ради "своїх", і то тільки коли свої були на вершині).
Ответить
+1
-1
viajador (село Свиняче)
02.09.2020 в 14:26
То не футбол у нас на рівні 90-х, а клубний маркетинг. Лічені клуби борються за глядачів.
Ответить
0
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
02.09.2020 в 12:18
Такая пара! Жаль, украшение канала было.
Ответить
+4
-4
avatar
Antolog (Одесса)
02.09.2020 в 12:10
Всегда плохо когда одна часть болельщиков лишается возможности иметь свою альтернативу другой части... Что же, я хоть и болельщик Динамо с огромным стажем, но все же редко смотрел такие передачи как Профутбол или Великий футбол - я не переношу такого поноса, когда вылизывают пятую точку так откровенно хоть кому-то... Понимаю, что для некоторых это всего лишь работа, но всегда есть альтернатива, нет безвыходных ситуаций, но все мы люди и все мы не безгрешны... Хотелось бы конечно увидеть новый независимый украинский футбольный канал, который будет доступен не только в больших городах, но и в глубинках, где будут работать молодые, незаангажированные журналисты, со своим свежим взглядом и подходом современным, используя все возможности современного мира. Всем спасибо! Стоп мотор, гасим свет!
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
02.09.2020 в 12:20
у нас каналы принадлежат владельцам клуюов. Посему все эти квази футбольные аналитические передачи являются выпусками клубных новостей:))
Ответить
+3
-1
avatar
Antolog (Одесса)
02.09.2020 в 12:29
Я это понимаю, поэтому сетую за независимый украинский футбольный канал, если конечно такое в нашей стране и нашей ментальности возможно)
+2
0
Onside (Чернігів)
02.09.2020 в 13:06
Питання не в ментальності, а в ринку. Попит на продукт "укр. футбол" не дуже високий, а це значить що і ринкова ціна цього продукта низька. В той же час виробництво оного на прийнятному рівні якості коштує значно більше. Тому поки глядацький інтерес, або купівельна здатність населення не виростуть, чи ціна (разом з рівнем якості картинки, гри і усього супутнього) не впаде, це залишиться заздалегіть збитковою справою. Сенс комусь незалежному іти на такі збитки? Тому про повноцінний незалежний футбольний канал з трансляціями говорити не на часі. А ТВ шоу незалежні є на ютубі. Єдине що їх обмежує це відсутність легального способу купувати права на обзори матчів, тому їм доводиться викручуватись. Якщо ж хтось захоче зауважити про державні канали, то їм варто пам'ятати що усе державне працює на наші гроші з податків, а значить і робитись буде нашим коштом жертвуючи якоюсь іншою галуззю. Серед нас фанатів футболу не так багато і якщо наприклад для мене таке що частина моїх грошей витрачається на розвиток футболу може здатись прийнятним, оскільки я цей продукт буду і споживати, то для більшості такий розподі буде сумнівним. Плюс частина з витрат йде на виплати частним клубам, а значить це вже можна приписати на розтрату державних коштів. Тому: Пам'ятайте що зараз вже не совок, а корупційно-ринкова економіка і рушієм може бути виключно або ринок, або шкурний інтерес (котрий є немонетизованою формою отримання бажаних благ власником, цо виключає незалежність). І не списуйте на ментальність те що в цю картину не попадає. Це бізнес.
+1
0
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
02.09.2020 в 12:08
Пусть едут в ЕВРОПУ.ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ!сугс!!!
Ответить
+3
-6
Algrab (Костопiль)
02.09.2020 в 13:52
закрийся, сєпар.
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 14:00
Tolyn17, 3.14здуй в Ростов
Ответить
+1
-1
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 12:05
Игорёк доплевался.
Ответить
+2
-6
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 12:04
Логика торжествует
Ответить
+2
-5
FCZK-1922 (Кировоград)
02.09.2020 в 11:49
изе сейчас не до этого, изя сейчас с татариным большой деребан затеяли, 250 дурачков цвета зелени не дадут соврать.
Ответить
+3
-3
viajador (село Свиняче)
02.09.2020 в 11:46
Нецікава упереджена передача дуже відповідала нефутбольному каналу, на якому транслювалася.
Ответить
+5
-11
Unselfish (Белая Церковь )
02.09.2020 в 11:50
Иди смотри Пенисова, упереджений ты наш... Там про твоё село как раз расскажут...
Ответить
+11
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 11:53
Коммент відповідає назві села
Ответить
+11
-3
balamyt (Boston)
02.09.2020 в 13:30
Не расписывайся за других Свинопас... что тебе может быть еще интересно
Ответить
+3
-2
viajador (село Свиняче)
02.09.2020 в 14:12
Пішли ви вси в ср...ку!
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 14:18
А ти там був і є завжди.
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 14:29
В тебе ср@к@ і є твоє свиняче рило
+1
0
oda1979 (Запорожье)
02.09.2020 в 11:46
Сашка, приходи на коленках сидеть.. Я готов.
Ответить
+3
-7
Plagin (Prad)
02.09.2020 в 12:56
Некоторые на коленях сосут, вы готовы, все знают.
Ответить
+2
-4
alex8-48 (АШДОД)
02.09.2020 в 11:45
Когда "Про футбол" на 2+2,я не пропускал ни одного выпуска,а на Униан я ни разу не смотрел, так-как в моём пакете его нет.
Ответить
+3
0
absurdlight (Kiev)
02.09.2020 в 11:43
И это хорошо! Программа больше напоминала какой-то формат «большая стирка» или прочую тв бутафорию, но никак не обзор футбольных матчей.
Ответить
+4
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 11:44
"Большая стирка" - это про ВФ
Ответить
+7
-2
absurdlight (Kiev)
02.09.2020 в 11:47
ВФ - Веселая Ферма?)
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 11:48
Настолько же и веселая, как и тупая))
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.09.2020 в 11:37
Истинная причина - интерес владельца канала. Был бы интерес - было бы финансирование. Или вы верите.что великий футбол самоокупаем?
Ответить
+10
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 11:49
100%
Ответить
+7
-1
avatar
knmua(Киев) (Киев)
02.09.2020 в 11:50
спроси Палкина и Денисова, у них ВСЁ окупается, они финансово независимы от Ахметова!
Ответить
+5
-4
Onside (Чернігів)
02.09.2020 в 12:49
Про те що футбол на тв не окупається каже і Денисов. Саме цим пояснювали наприклад мету переходу на платну підписку, котру вимушені були відкласти через ковід. Тож не треба із впевненістю стверджувати про те чого не знаєте. Те що показ футбола на тв збитковий кажуть усі.
+4
-1


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