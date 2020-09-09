Билеты только онлайн и вход по паспортам - условия нового медпротокола для болельщиков в Украине
А также дистанция, температурный скрининг, маски и ограничения для фанатов
28 августа был принят новый медицинский протокол по проведению матчей в Украине.
Официально новый медпротокол пока не опубликован на сайтах украинских футбольных организаций, однако уже стал достоянием прессы. Новые требования к проведению матчей опубликовала Трибуна.
- По новому протоколу билеты можно продавать только онлайн. В билетах должны быть указаны личные данные зрителя, вход на стадион разрешен только с удостоверением личности. Также на входе проводится температурный скрининг каждого.
- Дистанция между болельщиками на трибунах должна быть не меньше 1,5 метра. За это отвечает организатор матча, как и за предотвращение скопления большого числа людей. Запрещено снимать маски и контактировать с другими людьми на территории стадиона.
- Фанатский сектор гостей может быть заполнен на не больше, чем 25%. Размер фанатского сектора должен быть не больше 5% от вместимости стадиона.
Напомним, что с началом нового сезона в Украине лишь некоторые матчи прошли со зрителями. Так, болельщики были допущены на два матча 1-го тура первой лиги. Также планируют свои домашние матчи 2-го тура
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Источник:Трибуна
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