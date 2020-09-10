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Седан: Павелко во время тоста раза 4 сказал о продолжении рода

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Переживает за новые кадры для сборной

Седан: Павелко во время тоста раза 4 сказал о продолжении рода
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Журналистка каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан в программе "Трендец" рассказала о том, кто и какие тосты произносил на ее свадьбе с Александром Зинченко.

"Мне запомнился тост Андрея Шевченко. Андрей Николаевич сказал такие вещи, я даже не знала, что он где-то когда-то меня видел.

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Он рассказывал, что когда я начала работать в программе "Главная команда", он сразу увидел, что какие-то не такие взгляды у меня с Зиной. Приятно, что человек такого уровня помнит меня не только, как девушку или жену Зинченко.

Андрей Павелко во время тоста раза 4 сказал о продолжении рода. Он очень переживает, чтобы пополнялась женская и мужская сборная новыми кадрами", – сказала Седан.

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Павелко Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
10.09.2020 в 19:45
Шевченко в тосте по сути сказал о том, что он заметил Владу, потому что Зинченко на нее смотрел особенно Никто абсолютно никто: Влада Седан : Приятно, что человек такого уровня помнит меня не только, как девушку или жену Зинченко.
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