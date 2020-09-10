Седан: Павелко во время тоста раза 4 сказал о продолжении рода

Журналистка каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан в программе "Трендец" рассказала о том, кто и какие тосты произносил на ее свадьбе с Александром Зинченко.

"Мне запомнился тост Андрея Шевченко. Андрей Николаевич сказал такие вещи, я даже не знала, что он где-то когда-то меня видел.

Он рассказывал, что когда я начала работать в программе "Главная команда", он сразу увидел, что какие-то не такие взгляды у меня с Зиной. Приятно, что человек такого уровня помнит меня не только, как девушку или жену Зинченко.

Андрей Павелко во время тоста раза 4 сказал о продолжении рода. Он очень переживает, чтобы пополнялась женская и мужская сборная новыми кадрами", – сказала Седан.