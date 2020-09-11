Динамо продает хавбека, Игуаин покинул Юве и Вирт в Вересе. Главные новости за 10 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Полузащитник киевского "Динамо" возвращается в тульский "Арсенал", "Пари Сен-Жермен" начинает защиту титула с поражения, Гонсало Игуаин покинул Турин, Вирт продлил контракт с "Вересом", но и это не все наши новости на сегодня. Также стало известно, с каких раундов в розыгрыше Кубка Украины 2020/21 стартуют представители УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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