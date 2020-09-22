Выбор Шевченко, нападение Динамо и переезд Видаля. Главные новости за 21 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Новичок в стане сборной Украины, один форвард "Динамо" уже покинул Киев, на очереди второй, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков в Первой лиге, успехи "Манчестер Сити" и "Милана" на фоне отсутствия Зинченко и куража Ибрагимовича соответственно, распродажа каталонской "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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