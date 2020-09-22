Вернидуб: Предложения есть. Возможно, очень скоро опять приступлю к работе

Экс-тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал об уходе из белорусского клуба и дал понять, что не намерен долго сидеть без работы.

— Юрий Николаевич, вы сейчас в Украине. Как проводите время?

— Все нормально. Съездили с женой на отдых в Турцию, на неделю. Все хорошо.

— Когда вы покинули Солигорск, то говорили, что было много звонков и было над чем подумать . Были какие-то предложения?

— Они и сейчас есть. Возможно, очень скоро опять приступлю к работе.

— Какой главный вывод вы сделали для себя из этого периода карьеры?

— Чемпионат достаточно неплохой, цельный. Единственный чемпионат, который не остановился в этом году. Я получил опыт. Рад, что принял это приглашение и проработал там 10 месяцев. Все хорошо. Тем более, когда я ушел, команда находилась на первом месте. Задача, которая была поставлена, точно по плечу солигорскому "Шахтеру". Сейчас там работает Роман Григорчук. Дай Бог, чтобы они эту задачу выполнили. Думаю, в этом году они могут стать чемпионами.

— В течение этих 10 месяцев были ситуации, с которыми вы сталкивались впервые?

— Всегда есть ситуации, с которыми сталкиваешься впервые. Это лично мое и я не хотел бы выносить сор из избы. Это наша жизнь, работа, а в каждой работе есть разные моменты, и хорошие, и плохие. Пусть оно останется при мне.