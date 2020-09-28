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Вербич вызван в сборную Словении

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Беньямин примет участие в октябрьских матчах

Вербич вызван в сборную Словении
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в октябрьских матчах.

7 октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино, а затем проведут два выездных матча Лиги наций – 11 октября против Косово в Приштине и 14 октября в Кишиневе против Молдовы. Все поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что на счету Вербича 29 матчей в футболке национальной команды и 5 забитых мячей. Два последних поединка сборной, против Греции (0:0) и Молдовы (1:0) в Лиге наций, Беньямин пропустил из-за повреждения.

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В статье: Динамо (Киев) Бенджамин Вербичи Беньямин Вербич
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