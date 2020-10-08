Контрразведчик СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи
Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы
Государственное бюро расследований направило в суд дело по сотруднику СБУ, который вместо служебных командировок судил футбольные матчи.
Как сообщили в ГБР, сотрудник главного управления военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.
"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации.
Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", - заявили в ГБР.
Теперь контрразведчику предъявлены обвинения в нарушении ч. 3 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Винницкий городской суд. Первое заседание запланировано на 15 октября.
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