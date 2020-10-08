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Контрразведчик СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи

Общие новости
(2 голосов)

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы

Контрразведчик СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи
Новина українською

Государственное бюро расследований направило в суд дело по сотруднику СБУ, который вместо служебных командировок судил футбольные матчи.

Как сообщили в ГБР, сотрудник главного управления военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации.

Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", - заявили в ГБР.

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Теперь контрразведчику предъявлены обвинения в нарушении ч. 3 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Винницкий городской суд. Первое заседание запланировано на 15 октября.

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В статье: СБУ
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Источник:
Цензор

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Комментарии (10)
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nabo64
08.10.2020 в 21:46
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0
-1
kamalowazin
08.10.2020 в 22:12
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0
0
avatar
armik (Киев)
08.10.2020 в 21:13
Кабы 95% футбольных матчей во всех лигах проводятся в выходные дни Сотрудники СБУ не имеют права посвящать свой выходной хобби? Если бы бухал с девками - никто бы внимания не обратил А то - футбол! Я не удивлюсь, если он тайно посещает тренажерный зал!
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+3
0
Cerega15 (Kherson)
08.10.2020 в 21:33
Может и бухал, после матча.
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+4
0
ShtanGa (Славське)
08.10.2020 в 22:07
А під час гри слухав розмови
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 23:10
Насколько я понял - он не свои выходные тратил, а под это дело командировки оформлял. Хитрожо.пый, однако
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
08.10.2020 в 20:56
Страна юмора
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+2
-6
Просто Квашин (Харьков)
08.10.2020 в 21:14
Пусть лучше матчи судят, а не как в твоей людей убивают....
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+6
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
08.10.2020 в 21:29
Лучше юмора, чем моразма, продолжайте 9 мая праздновать.
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 21:39
Запомни, крысчанин. Юмор - продлевает жизнь. А стекломой и бояра ее укорачивают. Смотри, не перепутай!
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+5
0


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