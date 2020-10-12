Тесты сборной Украины, успех англичан и мировая французов. Главные новости за 11 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты тестов игроков сборной Украины перед матчем с Испанией, мировая чемпионов мира и Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков Лиги наций с участием соперников "сине-желтых" по ЕВРО-2020, перформанс Эрлинга Холанда, месть англичан и итоги тура в Первой лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.