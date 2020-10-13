Подготовка к испанцам, намерения Тайсона и камбэк Гуйе. Главные новости за 12 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеШевченко готовит сборную к бою против Испании и сложности Шахтера. Главные новости от 12 октября
План Андрея Шевченко по нейтрализации испанской сборной, намерения капитана донецкого "Шахтера" и изменения в финансовых показателях "горняков", но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Папы Гуйе в Харьков, перенос поединка "Днепр-1" – "Динамо" в столицу Украины и результаты исследования CIES. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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