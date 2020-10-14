Арбитр УПЛ баллотируется в горсовет Мукачево от партии Батькивщина

Украинский арбитр Ярослав Козык, который работает на матчах УПЛ , решил пойти в депутаты.

Ярослав Васильевич будет баллотироваться в горсовет своего родного города Мукачево от партии "Батькивщина".

Об этом рефери сообщил на своей странице в Instagram.