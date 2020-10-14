Арбитр УПЛ баллотируется в горсовет Мукачево от партии Батькивщина
Выборы грядут
Украинский арбитр Ярослав Козык, который работает на матчах
Ярослав Васильевич будет баллотироваться в горсовет своего родного города Мукачево от партии "Батькивщина".
Об этом рефери сообщил на своей странице в Instagram.
Отметим, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, также будут баллотироваться
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