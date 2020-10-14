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Арбитр УПЛ баллотируется в горсовет Мукачево от партии Батькивщина

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Выборы грядут

Арбитр УПЛ баллотируется в горсовет Мукачево от партии Батькивщина
Новина українською

Украинский арбитр Ярослав Козык, который работает на матчах УПЛ, решил пойти в депутаты.

Ярослав Васильевич будет баллотироваться в горсовет своего родного города Мукачево от партии "Батькивщина".

Об этом рефери сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, также будут баллотироваться экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей и экс-футболист, а ныне вице-президент перволиговского "Агробизнеса" Андрей Донец.

Арбитр УПЛ баллотируется в горсовет Мукачево от партии Батькивщина - изображение 1
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В статье: Ярослав Козык
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