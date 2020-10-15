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Изоляция Роналду, технарь Наполи и камбэк Воронина в Москву. Главные новости за 14 октября. Аудио

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Изоляция Роналду, технарь Наполи и камбэк Воронина в Москву. Главные новости за 14 октября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Англичане стреляют себе в ногу и проигрывают Дании после успеха с Бельгией, Франция и Португалия добывают синхронные победы, но и это не все наши новости на сегодня. Воронин возвращается в Москву, самоизоляция Роналду, отсутствие поддержки у проекта "МЮ" и "Ливерпуля", а также интерес к хавбеку "Шахтера" и техническое поражение "Наполи". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
15.10.2020 в 09:31
Не можу побажати Вороніну "успіхів" в країні-агресорі.
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