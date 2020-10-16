Эдмар открыл агентство и зовет украинских футболистов в чемпионат Бразилии
Было бы интересно
Бразилец по происхождению и украинец по паспорту, экс-футболист сборной Украины и харьковского "Металлиста" Эдмар открыл собственное футбольное агентство и имеет интересную идею для игроков из Украины.
Можно попробовать брать футболистов из Украины в Бразилию.
Это было бы интересно. Чтобы украинские футболисты играли в высшей лиге Бразилии. Сейчас это вполне вероятно.
Считаю, что в Украине хватает хороших футболистов, перспективной молодежи. В Бразилии сейчас неплохие зарплаты.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
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metall1925 (Merefa)
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