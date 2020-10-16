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Эдмар открыл агентство и зовет украинских футболистов в чемпионат Бразилии

Общие новости
(1 голосов)

Было бы интересно

Эдмар открыл агентство и зовет украинских футболистов в чемпионат Бразилии
Новина українською

Бразилец по происхождению и украинец по паспорту, экс-футболист сборной Украины и харьковского "Металлиста" Эдмар открыл собственное футбольное агентство и имеет интересную идею для игроков из Украины.

Можно попробовать брать футболистов из Украины в Бразилию.

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Это было бы интересно. Чтобы украинские футболисты играли в высшей лиге Бразилии. Сейчас это вполне вероятно.

Считаю, что в Украине хватает хороших футболистов, перспективной молодежи. В Бразилии сейчас неплохие зарплаты.

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В статье: Эдмар Первая лига УПЛ чемпионат Бразилии
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
16.10.2020 в 09:00
Хорошая идея )). Особенно воротари и может защитники пригодятся , а назад парней с пляжа привозить ))
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metall1925 (Merefa)
16.10.2020 в 08:39
Эдик, ты лучше Металлу помоги
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ascent (Луксор)
16.10.2020 в 07:38
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ffggpl (Харьков)
16.10.2020 в 08:40
А что смешного? Объясни для тупых!
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