Эдмар открыл агентство и зовет украинских футболистов в чемпионат Бразилии

Бразилец по происхождению и украинец по паспорту, экс-футболист сборной Украины и харьковского "Металлиста" Эдмар открыл собственное футбольное агентство и имеет интересную идею для игроков из Украины.

Можно попробовать брать футболистов из Украины в Бразилию.

Это было бы интересно. Чтобы украинские футболисты играли в высшей лиге Бразилии. Сейчас это вполне вероятно.

Считаю, что в Украине хватает хороших футболистов, перспективной молодежи. В Бразилии сейчас неплохие зарплаты.