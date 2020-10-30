Поражение Зари, камбэк лидеров Шахтера и подходы Динамо. Главные новости за 29 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Луганская "Заря" уступает во втором матче Лиги Европы подряд, футболистов киевского "Динамо" закрывают на базе, но и это не все наши новости на сегодня. Отличные вести для болельщиков донецкого "Шахтера" (лидеры возвращаются, контракты подписываются), важное решение правительства Каталонии и список от Руслана Ротаня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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