Поражение Зари, камбэк лидеров Шахтера и подходы Динамо. Главные новости за 29 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Луганская "Заря" уступает во втором матче Лиги Европы подряд, футболистов киевского "Динамо" закрывают на базе, но и это не все наши новости на сегодня. Отличные вести для болельщиков донецкого "Шахтера" (лидеры возвращаются, контракты подписываются), важное решение правительства Каталонии и список от Руслана Ротаня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.