Украинская женская команда в дебютном матче в ЛЧ победила 9:0
Поединок завершился с неприлично крупным счетом
Женская футбольная команда "Жилстрой-2" из Харькова сегодня стартовала в Лиге чемпионов.
Украинский коллектив на УТК имени Банникова в Киеве сыграл отборочный матч женской ЛЧ против армянского "Алашкерта".
Украинки с неприличным счетом 9:0 разгромили соперниц и пробились в следующий раунд турнира, жеребьевка которого состоится 6 ноября.
Жилстрой-2 – Алашкерт 9:0
Голы: Филенко (6), Калинина (38, пен., 46), Малахова (42), Тутова (50), Андрухив (56), Панцулая (78, 81, 87)
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