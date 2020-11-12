Сергей Ребров сравнил Шевченко и Левандовски: Шева не играл в эпоху Роналду и Месси
Шевченко было легче?
Украинский наставник "Ференцвароша"
– Кто лучше как нападающий – Шевченко или Левандовски?
– Разное время, разные игроки, разные клубы. Мне не нравятся такие сравнения. Шевченко сделал большие успехи в Лиге чемпионов как футболист "Динамо" и "Милана", Роберт делает то же самое в немецких клубах.
– Шевченко выигрывал "Золотой мяч". Поляки возмущены, что его отменили в этом году, ведь считают, что его заслужил Левандовски.
– В плане "Золотого мяча" Шевченко было легче, чем Левандовскому, ведь он не играл в эпоху Роналду и Месси. Эти два настолько застолбили "Золотой мяч", что потребуется время на осознание, что он может достаться кому-то другому.
На протяжении большей части своей карьеры Роберт находится в таких условиях. Во времена Шевченко ни один футболист или дуэт не доминировал так сильно, – сказал Ребров.
Популярное сейчас
- "Лео и Антуан часто пили вместе мате в раздевалке". Ракитич – об отношениях Месси и Гризманна
- Йоахим Лев: Игра против Украины будет решающей
- Сегодня определятся последние четыре участника Евро
- Вундеркинд зажигает на Камп Ноу. УЕФА сделал нарезку эффектной игры Нещерета против Барсы
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку