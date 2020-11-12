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Сергей Ребров сравнил Шевченко и Левандовски: Шева не играл в эпоху Роналду и Месси

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Шевченко было легче?

Сергей Ребров сравнил Шевченко и Левандовски: Шева не играл в эпоху Роналду и Месси
Новина українською

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров ответил на провокационные вопросы польских журналистов.

– Кто лучше как нападающий – Шевченко или Левандовски?

– Разное время, разные игроки, разные клубы. Мне не нравятся такие сравнения. Шевченко сделал большие успехи в Лиге чемпионов как футболист "Динамо" и "Милана", Роберт делает то же самое в немецких клубах.

– Шевченко выигрывал "Золотой мяч". Поляки возмущены, что его отменили в этом году, ведь считают, что его заслужил Левандовски.

– В плане "Золотого мяча" Шевченко было легче, чем Левандовскому, ведь он не играл в эпоху Роналду и Месси. Эти два настолько застолбили "Золотой мяч", что потребуется время на осознание, что он может достаться кому-то другому.

На протяжении большей части своей карьеры Роберт находится в таких условиях. Во времена Шевченко ни один футболист или дуэт не доминировал так сильно, – сказал Ребров.

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В статье: Андрей Шевченко Роберт Левандовский Лионель Месси Сергей Ребров Криштиану Роналду
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Источник:
Sportowe Fakty

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