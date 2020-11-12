Украинские судьи получили назначение на матч отбора на Евро-2021

На поединке отбора Евро-2021 (U-21) в группе 6 Израиль - Северная Македония будет работать судейская бригада из Украины во главе с Виктором Копиевским.

На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Денис Шурман.

Добавим, что матч состоится 12 ноября.