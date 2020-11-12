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Украинские судьи получили назначение на матч отбора на Евро-2021

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(1 голосов)

Копиевский рассудит Израиль и Сев. Ирландию

Украинские судьи получили назначение на матч отбора на Евро-2021
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На поединке отбора Евро-2021 (U-21) в группе 6 Израиль - Северная Македония будет работать судейская бригада из Украины во главе с Виктором Копиевским.

На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Денис Шурман.

Добавим, что матч состоится 12 ноября.

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В статье: Виктор Копиевский Евро-2021
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
12.11.2020 в 15:03
Враховуючи, що Копієвський тільки півроку, як отримав категорію ФІІА, це серйозний успіх і велика довіра!Ризикну припустити, що влітку 2022 його підвищать до другої категорії, а Миколу Балакіна (який зараз теж серйозні призначення отримує) з другої категорії переведуть до першої на місце Євгена Арановського. А Арановськиц, якому восени 2921 виповниться 45, закінчить міжнародну кар'єру за віком. Тим більше, що зараз він міжнародних призначень майже не отримує
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Dozenko (NewYork)
12.11.2020 в 15:02
опа, не Монзуль единой ? "...во главе с Виктором Копиевской."
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