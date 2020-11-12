Украинские судьи получили назначение на матч отбора на Евро-2021
Копиевский рассудит Израиль и Сев. Ирландию
На поединке отбора Евро-2021 (U-21) в группе 6 Израиль - Северная Македония будет работать судейская бригада из Украины во главе с Виктором Копиевским.
На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Денис Шурман.
Добавим, что матч состоится 12 ноября.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
12.11.2020 в 15:03
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Dozenko (NewYork)
12.11.2020 в 15:02
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