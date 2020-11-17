Parimatch запускает собственный магазин

Parimatch запустил принципиально новый для себя проект – PM Store. Это новый официальный магазин бренда, где представлены товары с уникальным дизайном в духе PM.

9 ноября запустился интернет-магазин pmstore.com. Основу ассортимента составила кэжуал одежда, одежда для спорта, а также современные аксессуары в стиле PM.

Основная цель проекта — это продолжение истории Parimatch в повседневной жизни. PM Store создает не просто мерч, а вещи, которые объединяют людей. Ключевой особенностью продуктов, представленных в pmstore.com, является стиль и передача настроения бренда через изделия. Это именно тот случай, когда продукт говорит сам за себя и выходит за рамки привычного представления о “мерче”. Команда проекта сфокусировалась на качестве и дизайне продукции, чтобы каждому клиенту было приятно носить любой из товаров в повседневной жизни.

В PM Store сейчас представлено несколько направлений:

PM Life – повседневная одежда для мужчин и женщин в виде футболок, худи, свитшотов и пр. PM Sport – мужская одежда для занятий спортом и аксессуары PM Game – товары для досуга

В перспективе ассортимент магазина будет пополняться новыми коллекциями, в том числе и тематическими.

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“Мы верим в то, что PM Store удивит не только тех, кто знаком с брендом Parimatch, но и просто фанатов спорта и активного образа жизни” – говорит команда PM Store.