Ирина Блохина: На ТК Футбол заработала от 2 до 3 тысяч долларов
Дело было, если кто помнит, в 2012 году
Дочь Олега Блохина Ирина рассказала, сколько заработала, будучи со-ведущей программы "Великий футбол" в 2012 году.
"Если честно, я не помню сколько заработала. На тот момент, если я не ошибаюсь, это было от двух до трех тысяч долларов", – сказала Блохина.
Напомним, что Ирина работала на ТК "Футбол" во время Евро-2012.
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Источник:Провокатор
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