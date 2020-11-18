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Ирина Блохина: На ТК Футбол заработала от 2 до 3 тысяч долларов

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Дело было, если кто помнит, в 2012 году

Ирина Блохина: На ТК Футбол заработала от 2 до 3 тысяч долларов
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Дочь Олега Блохина Ирина рассказала, сколько заработала, будучи со-ведущей программы "Великий футбол" в 2012 году.

"Если честно, я не помню сколько заработала. На тот момент, если я не ошибаюсь, это было от двух до трех тысяч долларов", – сказала Блохина.

Напомним, что Ирина работала на ТК "Футбол" во время Евро-2012.

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В статье: ТК Футбол Ириша Блохина
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