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Заря побеждает Лестер, ½ Лиги наций, камбэк Дентиньо. Главные новости за 3 декабря. Аудио

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Заря побеждает Лестер, ½ Лиги наций, камбэк Дентиньо. Главные новости за 3 декабря. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПобеда Зари над Лестером, полуфиналы Лиги наций. Главные новости за 3 декабря

Луганская "Заря" обыгрывает английский "Лестер", однако теряет шансы на плей-офф Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Полуфинальные пары Лиги наций, подготовка донецкого "Шахтера" к поединку 12-го тура Украинской Премьер-лиги, а также экстренное собрание Серхио Рамоса в мадридском "Реале". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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