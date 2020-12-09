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Стадион Юбилейный в Сумах выставлен на аукцион. Стартовая цена - 5,5 млн грн

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(1 голосов)

Торги пройдут 30 декабря

Стадион Юбилейный в Сумах выставлен на аукцион. Стартовая цена - 5,5 млн грн
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Министерство юстиции Украины выставит на аукцион арестованный стадион "Юбилейный" в Сумах.

Торги пройдут 30 декабря. Стартовая цена стадиона – 5 438 419 грн.

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Напомним, общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв. Максимальная вместимость сумской арены — 29 тысяч зрителей. Сейчас на стадионе выступает клуб Первой лиги "Альянс".

Владельцем ООО "Сумыспортинвест", которому принадлежит "Юбилейный", является Сумское машиностроительное научно-производственное объединение.

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В статье: Стадион "Юбилейный"
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Источник:
minjust.gov.ua

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Комментарии (2)
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Термит (Киев)
09.12.2020 в 18:42
Это капец, недельная зарплата одного ТОП-футболиста (типа Кейна или Лукаку). Шахтер, покупай!
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.12.2020 в 18:34
Треба брати...
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