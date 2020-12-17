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Юрий Вернидуб: Ракицкий – не сепаратист

Общие новости
(8 голосов)

Просто он сделал такой выбор

Юрий Вернидуб: Ракицкий – не сепаратист
Новина українською

Экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал свои слова о нежелании работать в России, а также рассказал о том, что не считает экс-защитника "Шахтера" и футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого сепаратистом.

"О России моя душа и сердце говорили. И я от своих слов не отказываюсь. Хотя, есть много звонков и можно было бы работать. Если не будет работы и предложений других? Ну, наверное, с футболом закончу, пойду в другую сферу.

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Ракицкий — не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и виденье. Он выбрал такое, у меня другое. Но кто такой сепаратист? Это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегают за пенсиями в Украину. Ракицкий и сборная? Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Он сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать", - сказал Вернидуб.

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В статье: Ярослав Ракицкий Юрий Вернидуб Зенит (Санкт-Петербург)
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(8 голосов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (76)
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Acsakal (Kharkov)
18.12.2020 в 02:20
По-перше, ніде взагалі, ані в Криму, ані на Донбасі немає жодного сепаратиста. Бо сепаратисти - це ті, хто бажає відділити місцину, де вони мешкають, в окрему незалежну державу. Сепаратистами були чеченці часів президентів Дудаєва та Масхадова. Скільки сотен тисяч їх вбила за прагнення до незалежності "демократична" московія не знають точно навіть вони самі. А в Криму та лугандоні можна знайти лише КОЛАБОРАНТІВ, тобто людей, які зраджують своїй батьківщині та переходять на бік окупантів. Вони не прагнуть незалежності, вони прагнуть лише аби за їхню зраду їм більше заплатили. Стосовно рахітського, то він звичайний жадібний малорос, який готовий продати будь-що та будь-кого за додаткові гроші. Подорож на московію він планував давно, саме тому в нього були проблеми з участю в іграх збірної та поведінкою під час виконання національного гімну - він страшенно боявся, що найменші прояви патріотизму з його боку стануть на заваді його кар'єрі на московщині. За великим рахунком, він нічим не гірший всіляких лоліт, корольових, повалійок, лорачек, лабудих, шмарувок, кроликів і ще величезної кількості діячів, які вважають цілком прийнятним заробляти криваві гроші окупантів. А порівняно з усією партією опіздіжопців, яка активно працює на знищення України, і яку ми всі, "обурені вчинком рахитського", мовчки терпимо, він значно менш шкідливий.
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 23:26
Конечно он не сепаратист...Пока что! Так как в открытую не призывал к территориальному расколу Украины. Но РАХИТский настоящая вата, которая влюблена по уши в рашку, а на Украину ему наплевать. Вот кто такой этот ярик-лошарик.
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+4
-1
Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 23:47
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша!
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
17.12.2020 в 23:21
Сепар он вонючий, и предатель. Но как посмотрю сколько он голов зениту привозит... Даже не знаю, а может он засланый казачок?
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+5
-2
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 23:18
Настоящие сепары - это те, кто регистрирует футбольный клуб Динамо на Кипре, чтобы не платить военный сбор и прочие налоги в бюджет Украины!
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+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.12.2020 в 22:55
Він не сепаратист, а сепедераст.
Ответить
+4
-3
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 22:45
У типа египетского городского сумасшедшего вечерний приступ активности :) видимо в туалете висит плакат с рахитским , возбудился, не может остановиться :)
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+3
-4
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:32
Всем патриотам спокойной ночи, пусть вам приснятся плохие сепары, а мне пора спать, мне утром рано вставать, страну поднимать из руин...
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+4
-11
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:34
п н х, сєпар.
Ответить
+5
-4
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:37
Ассенизатор из Белгорода....
Ответить
+8
-4
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:37
л.йно рашиське...
+6
-3
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 22:43
Логический ряд- сепар, идиот , глор бомжей
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+3
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 23:28
Опять у шиномонтажников приступ сезонной эйфории)))
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 22:31
Николаич, все всё понимают, поэтому тебе не обязательно публично называть рахицкого так, как он этого заслуживает)
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 22:20
А что, уже есть предложение из рашки?
Ответить
+1
-9
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:21
Да подожди ты со свои Вернидубом, тут патриоты три желания загадывают...
Ответить
+5
-10
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:25
закрийся, падлюко...
+5
-6
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:35
Желание 1. Нам хватит двух сепаров...Тебя и Дыр0к0ла (Енакиево)... Будете жарить друг друга по очереди и кукарекать громко...
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:11
Ув. патриоты, представьте, что утром вы проснулись, а все сепаратисты исчезли... Что вы тогда сделаете в первую очередь?
Ответить
+9
-10
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:13
тебе застрелимо, падлюка...
Ответить
+5
-10
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:14
Краще повішати падлюку....
+4
-11
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:15
Мало, ой мало..
+3
-11
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:15
Еще раз внимательно читаем условие задачи...
+9
-4
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:15
сєпар, тремти....
+2
-10
aleks68
17.12.2020 в 22:15
повесили тебя на ближайшем дереве или столбе.слишком любишь писать всякую х..... и месить дерьмо.поцелуйся с ракицким в дёсна и ...... у него.хватит выть.или на похлёбку не хватает?
Ответить
+3
-10
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:18
Так, с первым вашим желанием всё понятно: беспредел и убийства начнутся... А во вторую очередь, что сделаете?
Ответить
+8
-6
aleks68
17.12.2020 в 22:20
убогий полечи свою голову
+4
-7
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:22
В другу чергу тебе знову застрелимо, падлюко...
+2
-8
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:24
Так, ув. патриоты, хоть это и не входит в условие задачи, сколько сепаров вам надо оставить, чтобы вы душу отвели?
+4
-4
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:26
ти цього не побачиш...
+3
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:27
Нам хватит двух сепаров...Тебя и Дыр0к0ла (Енакиево)... Будете жарить друг друга по очереди и кукарекать громко...
+2
-6
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:26
Короче я понял, что работать и поднимать Увраину вы в любом случае не станете.
Ответить
+8
-4
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:29
Иди идиот поднимай с коленно-локтевой позы мокшанию... Мы никогда не падали и не преклонялись ни перед кем, в отличии от тьма-тараканцев и мокшей....
+1
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 22:32
зайдем в гости к твоей жинке)
Ответить
+2
-5
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 22:44
В Египте приступ идиотизма? Пацак, ты хоть знаешь, где Луксор? :₽
Ответить
+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 23:01
Ты об этом не узнаешь по условиям задачи, но с логикой у дблов же проблемы :)
Ответить
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:00
Кстати, что там наша конституция про самоопределение говорит? Есть такая статья в ней или нет? Подскажите, кто грамоте обучен...
Ответить
+6
-7
aleks68
17.12.2020 в 22:03
сам то из ЛУГАНДОНА?при чём здесь конституция?
Ответить
+6
-9
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:16
Спроси у своего плешивого фюрера Пыни... Скажи, что ты из Чечни и хочешь отделиться...
Ответить
+3
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 22:32
у тебя сегодня что, обострение, дурик?)
Ответить
+3
-4
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 23:02
Точно, все правильно пишешь. Пора вернуть дальний восток японцам, Карелию финам ... а у пацаков вообще неворованное что-то есть? :)
Ответить
+2
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 21:58
Отделиться от Украины это не сепаратизм! Это эвакуация!
Ответить
+7
-13
aleks68
17.12.2020 в 22:01
эвакуируйся на... к скрепным берёзкам в район биробиджана.подымай паРАШУ с колен и лижи плешивому ублюдку и не гавкай.кому ты тут нужен убогий .....
Ответить
+11
-10
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 22:04
Хэрой, а ты чому не в ато?
+8
-10
aleks68
17.12.2020 в 22:07
сильно много хочешь знать падаль.
+6
-10
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:13
А кто тебя продырявил ??? Чечены в 14 году ??? Или террорист Бабай ???
Ответить
+3
-7
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 22:15
Дырявили тебя питорка, когда ты в плен попал. С тех пор ты и стал заднеприводным питарасом.
+6
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:23
Дырявый...Ты наверное внебрачный сын Януковича...Такой же тупой...С тобой даже не интересно общаться...Ты даун...
+2
-7
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 22:23
заблокуйте козломорду тварюку з єнакієве.
+3
-6
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 22:25
Квашин, не ной, опущенка дырявая.
+4
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:58
Почему все сепары с макеевок и горловок в никах подписываются,что они с Парижа, Лондона, Луксора, Нью-Йорка, Монреаля....????!!!!!
Ответить
+11
-10
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:01
Ты не устал это спрашивать? Придумай еще что-нибудь
Ответить
+9
-10
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 22:44
Так ты же не отвечаешь, убогое :)
+2
-5
Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 22:16
В Монреале не помню сепаратистов. Там главный сектант свидетелей Месси живёт. Вроде как бы больше ни кого
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 21:54
Все уважающие себя патриоты должны громогласно выразить своё негодование, активнее выражаем свою позицию, еше не все отписались...
Ответить
+7
-9
aleks68
17.12.2020 в 21:56
прикрой своё е....
Ответить
+11
-8
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 23:04
Не прикроет, ему на пиво дают за каждый высер
+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 23:04
Выражаем тебе своё пох, типаегиптянин из ольгино :)
Ответить
+2
-1
aleks68
17.12.2020 в 21:52
очередной "кормилец"погнавшийся за длинным рублём.была у него возможность поиграть в европе?скорее всего да.однако оно выбрало газмясовский зенит.вольному воля и скатертью дорога.кому он нужен и х... с ним.
Ответить
+12
-5
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 23:05
Та забить на него и не вспоминать. Пусть себе кормится
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 21:39
Не будет сепаратистов, патриоты без дела останутся...
Ответить
+6
-12
Algrab (Костопiль)
17.12.2020 в 21:43
п н х, сєпар. Зневажаю.
Ответить
+8
-7
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 21:47
Всех срочно люстрировать, декоммунизировать, а затем украинизировать... А ИГИЛ - дело рук американцев...
+4
-7
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:50
Проще вас уродов лишить гражданства и депортировать на Мокшанию....Второй вариант -китайский...Трудовые лагеря перевоспитания...
+4
-6
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 21:51
Да, только чистокровный украинец имеет право решать кому где жить?
+5
-7
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:54
Да ты конченный идиот...Насаждашь здесь фашизм...Купи дебил очки, если слепой и не видишь, что пишут нормальные люди...
+5
-7
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 21:58
Сам предложил всех насильно выселить, а некоторых и в лагеря сослать, а потом испугался и ключил заднюю? Ну и кто тут насаждает фашизм?
+7
-7
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 22:02
Повторяю для заднеприводных... ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА !!! а ЛАГЕРЯ ПИОНЕРСКИЕ для ВОСПИТАНИЯ и ПЕРЕВОСПИТАНИЯ... ты чмо как опытный ка цапский пропагандист....
+5
-7
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:04
Что ляпнул, а теперь смягчаешь? Какой-то ты трусливый патриот...
+6
-6
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:47
Дай то Боже, что вас уродов не было...
Ответить
+5
-6
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 21:49
Что-то подобное я слышал ранее про евреев и спасение России.
+5
-6
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:50
Так это же ты ущербный предложил....
+4
-6
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 22:05
И это твое пожелание тоже добротой веет, давай пиши опровержение...
+4
-4
aleks68
17.12.2020 в 21:55
сейчас во главе страны такое же чМо которому "какая разница"и "главное посмотреть в глаза".только вот что вы долб...бы увидели в этих глазах?
Ответить
+4
-3
Unselfish (Белая Церковь )
17.12.2020 в 21:39
Забыли дописать в статье:"...а сепаратюга!"
Ответить
+9
-4
Dr. House (Подолье)
17.12.2020 в 21:30
Конечно не сепаратист. Он просто шкура продажная. А это ещё хуже...
Ответить
+16
-7


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