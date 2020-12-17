Юрий Вернидуб: Ракицкий – не сепаратист

Экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал свои слова о нежелании работать в России, а также рассказал о том, что не считает экс-защитника "Шахтера" и футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого сепаратистом.

"О России моя душа и сердце говорили. И я от своих слов не отказываюсь. Хотя, есть много звонков и можно было бы работать. Если не будет работы и предложений других? Ну, наверное, с футболом закончу, пойду в другую сферу.

Ракицкий — не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и виденье. Он выбрал такое, у меня другое. Но кто такой сепаратист? Это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегают за пенсиями в Украину. Ракицкий и сборная? Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Он сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать", - сказал Вернидуб.