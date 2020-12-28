  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Карпатах Юрчишина-Тлумака работает три человека
В тренде

В Карпатах Юрчишина-Тлумака работает три человека

Общие новости
(2 голосов)

Иначе будет, когда станут профессиональным клубом

В Карпатах Юрчишина-Тлумака работает три человека
Новина українською

Наставник любительских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о количестве работников клуба.

На сегодня мы пока играем в любителях. А когда выйдем на профессиональный уровень, то вы всех увидите.

Ну на данный момент в клубе работает три человека. Это директор Степан Юрчишин и тренеры - я и Андрей Сапуга.

Тлумак выразил благодарность Львовской Ассоциации футбола и в частности Александру Шевченко за помощь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тлумак Степан Юрчишин Карпаты (Львов) Андрей Сапуга
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
28.12.2020 в 13:34
Податкова, ау! Тут Тлумак зізнався, що Олександр Шевченко усім гравцям та працівникам ТзОВ Карпати зарплату в конвертах платить
Ответить
0
-2
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
28.12.2020 в 13:38
А штрафануть за це не його, а умовну молоду підприємицю Настю - бо в її перукарні без касових апаратів стрижуться
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
28.12.2020 в 15:27
Так ! Так! Коболеву на зарплату 1,5 млн.гривен/мес. не хватает, а еще нужно директору "Укрпочты" Смелянскому з/п в 1 млн.грв/мес .... Где деньги брать ?? Только у спортсменов и их меценатов... Ато зажирели...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...