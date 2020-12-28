В Карпатах Юрчишина-Тлумака работает три человека

Наставник любительских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о количестве работников клуба.

На сегодня мы пока играем в любителях. А когда выйдем на профессиональный уровень, то вы всех увидите.

Ну на данный момент в клубе работает три человека. Это директор Степан Юрчишин и тренеры - я и Андрей Сапуга.