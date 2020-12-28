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Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан на ТК Футбол

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Выйти шоу должно в январе

Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан на ТК Футбол
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан, которое должно выйти в эфир в январе.

"Проект пока в разработке. Это будет даже не одна Влада Седан, но с ее участием.

Он выйдет в тот период, когда нам всем становится не по себе, что футбола нет. На этот зимний период, возможно, появится прикольный проект на каналах "Футбол" и на Youtube", – сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Влада Седан
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Источник:
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