Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан на ТК Футбол
Выйти шоу должно в январе
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан, которое должно выйти в эфир в январе.
"Проект пока в разработке. Это будет даже не одна Влада Седан, но с ее участием.
Он выйдет в тот период, когда нам всем становится не по себе, что футбола нет. На этот зимний период, возможно, появится прикольный проект на каналах "Футбол" и на Youtube", – сказал Денисов.
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Источник:Youtube
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