Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан на ТК Футбол

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов анонсировал новое шоу с Владой Седан, которое должно выйти в эфир в январе.

"Проект пока в разработке. Это будет даже не одна Влада Седан, но с ее участием.

Он выйдет в тот период, когда нам всем становится не по себе, что футбола нет. На этот зимний период, возможно, появится прикольный проект на каналах "Футбол" и на Youtube", – сказал Денисов.