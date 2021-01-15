"Не имеет значение - женщина я или мужчина" - у нового директора Арены Львов амбициозные планы

Недавно "Арены Львов" сменила своего руководителя . Им стала выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ольга Манько. В интервью ТК Футбол директор рассказала, какие задачи её ждут на новой должности.

"На сегодняшний день мои планы как руководителя амбициозные. Они, с одной стороны, простые, но сложные в условиях карантина. Во-первых, нужно вывести арену из долгов. Во-вторых, нужно придать новой жизни этому объекту: спортивной, культурной и музыкальной. В-третьих, надо сделать арену прибыльной.

Сейчас задолженности по заработной плате состоят где-то 1,5 миллиона гривен. Также есть задолженности, которые тянутся с прошлых лет по возвращению НДС и они составляют 2,5 миллиона гривен. Мы понимаем, что к марту месяцу у нас, возможно, будет долги по выплате коммунальных услуг, потому что в зимнее время у нас идут большие расходы на электричество.

Получится у меня или нет - покажет время. Не имеет значение - женщина я или мужчина, это не относится к моей компетентности и опыту. Что касается окупаемости арены, то мне сложно говорить, так как есть множества проблем, которые тянутся еще с 2012 года. Есть множество политических вопросов, которые нужно решать совместно с министерством, а также другими структурами.

Но если говорить про самоокупаемость "Арены Львов", то всё будет зависеть от количества мероприятий и от того, насколько оживет Украина после локдауна. Мы надеемся, что локдаун будет снят и будет потребность в проведении выставок, концертов. Это позитивно повлияет на жизнедеятельность арены. Главная и амбициозная цель - это сделать "Арену Львов" центром спортивной, культурной и музыкальной жизни не только во Львове, а и во всей западной Украины", - рассказала Манько.