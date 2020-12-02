Арену Львов возглавила 33-летняя киевлянка

Вчера состоялось представление новой руководительницы стадиона ГП "Арена Львов". Исполняющей обязанности директора стала Ольга Манько. Трудовому коллективу предприятия ее представил заместитель министра молодежи и спорта Сергей Симонов.

"Арена Львов" является чрезвычайно важным инфраструктурным объектом. Этот стадион имеет большой потенциал, однако есть ряд насущных вопросов, которые не удается решить еще с времен Евро-2012. Убежден, что Ольге Ивановне будет по силам разобраться с ними и вывести работу стадиона на качественно новый уровень, - отметил замминистра.

Перед новым руководителем министерство ставит задачу по сохранению имущественного комплекса львовского стадиона и постепенного превращения его в центр спортивной, культурной и деловой жизни Львова.

Ольга Манько уже успела познакомиться с трудовым коллективом стадиона и приступила к реализации задач. Также она встретилась с председателем Львовской ОГА Максимом Козицким, Ольга поделилась своим видением развития "Арены Львов". В ближайшее время оно также будет представлено широкой публике.

Манько является выпускницей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. В последние годы возглавляла концерн «Медиа управление» и руководила Всеукраинским центром физического здоровья населения "Спорт для всех".

Предыдущий руководитель "Арены Львов" Юрий Майборода, который возглавлял стадион с 2018 года, был отмечен орденом "За заслуги" III степени.