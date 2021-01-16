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"Некоторые слова на украинском не понимаю" - Алиев стал экспертом на ТК Футбол

Общие новости
(1 голосов)

Чего не сделаешь ради пиара

"Некоторые слова на украинском не понимаю" - Алиев стал экспертом на ТК Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев стал экспертом на ТК "Футбол".

Алиев в компании с Владой Седан дебютировал в программе "Вмикай підігрів".

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"В первую очередь хочу поздравить Владу. Это ее начало, пусть продолжает в том же духе. Единственное, некоторые слова на украинском языке не понимаю, когда быстро говорят. А так - все нормально. О футболе я люблю поговорить и высказать свою точку зрения.

Эта программа будет вызывать интерес у зрителей. Тем более, что в эфире Влада Седан. Все будут смотреть только на нее. Еще раз хочу пожелать ей успеха", - сказал Александр Алиев.

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В статье: Александр Алиев ТК Футбол Влада Седан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (18)
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magnum power (БОМЖ)
16.01.2021 в 17:52
звідки ви такі беретеся, якщо не розумієте мову країни, в якій проживаєте.
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0
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
16.01.2021 в 17:39
На Ютубе, Алиев популярен! 66 тыс подписчиков, а ролики набирают по 700 тыс просмотров. Поэтому, он на ТК Футбол. Мне лично, такой контент не интересен!
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0
0
avatar
Vovan7219 (Киев)
16.01.2021 в 17:32
Леоненко очки по наследству передал, вот мозги и отшибло... хотя мозгов там и не было...
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
16.01.2021 в 17:29
Грустно наблюдать, когда многие динамовские люди из-за того, что разбазарили все бабло вынуждены скитаться за рублем у своего выбшего футбольного конкурента. Это относится и к Леоненко, и к Сабо, и когда-то к Саленко. и теперь к этому, который прокутил все.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 18:04
Алиев стал алкашом - его попёрли из "Динамо", он обиделся. Может мечтал "на" Европу, но попал "в" - это то же здание, но вход с другой стороны (интерпретация шутки "95 квартал") ... Леоненко не один раз говорил, что он не динамовец, он только какое-то время играл за "Динамо". Сабо - это Сабо, возраст, это его работа... Все они высказываются - отрабатывают контракт.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.01.2021 в 18:14
Помню, что Алиев как-то говорил, что ему никогда не хотелось ехать играть в Европу. что его все устраивало в Динамо.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 17:21
звиздёмышь...
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.01.2021 в 17:10
да ты и по-русски не очень, как и любой узкочелюстной
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.01.2021 в 17:05
И все завертится, и все закрутится.....))))
Ответить
0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
16.01.2021 в 16:40
Я так понимаю на этом канале всякие интиллектуалы не ценятся вообще. Тока если ты конкретное быдло ты можешь там работать.
Ответить
+10
-1
Algrab (Костопiль)
16.01.2021 в 16:36
Який канал, такий і єкспєрт...
Ответить
+10
0
yurets87 (запоріжжя)
16.01.2021 в 16:31
Вот это они там шлак собирают!
Ответить
+8
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
16.01.2021 в 16:23
Лично мне начхать на эту Владу Баклажан и смотреть я эту передачу не буду. Как и любую другую на аналах Футбол 1,2,3. Да я вообще их отключил из своего телевидения, чего и всем советую!) К тому же еврокубки теперь в ближайшие 3 года на Мегого, вот что надо подключать и смотреть!
Ответить
+6
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
16.01.2021 в 17:11
я вообще узнал о такой "ведущей" только когда она под Зину пошла
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.01.2021 в 17:30
а как ты будешь смотреть матчи Динамо в УПЛ? Только через обзоры?
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
16.01.2021 в 16:18
Омг, Саша, а как же карьера в порноиндустрии?
Ответить
+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.01.2021 в 16:18
Смотрю на него и вижу, что это второй пропитый леоненко... В очках прям копия...
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+9
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.01.2021 в 17:02
Їм окуляри там видають як уніформу. Відчайдушна спроба виглядати розумніше, вони ж не хто-небудь, а експерди.
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+4
0


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