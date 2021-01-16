"Некоторые слова на украинском не понимаю" - Алиев стал экспертом на ТК Футбол
Чего не сделаешь ради пиара
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев стал экспертом на ТК "Футбол".
Алиев в компании с Владой Седан дебютировал в программе "Вмикай підігрів".
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"В первую очередь хочу поздравить Владу. Это ее начало, пусть продолжает в том же духе. Единственное, некоторые слова на украинском языке не понимаю, когда быстро говорят. А так - все нормально. О футболе я люблю поговорить и высказать свою точку зрения.
Эта программа будет вызывать интерес у зрителей. Тем более, что в эфире Влада Седан. Все будут смотреть только на нее. Еще раз хочу пожелать ей успеха", - сказал Александр Алиев.
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Источник:ТК Футбол
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