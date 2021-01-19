Экс-футболистка Карпат будет выступать в США

Талантливая и молодая футболистка женской сборной Украины продолжит свою карьеру в США. Надежда Иванченко официально стала игроком американской команды Университета штата Миссури - Southeast Missouri State University.

17-летняя футболистка выступала в составе львовских "Карпат". В текущем сезоне за львовский клуб Иванченко провела 9 матчей, в которых один раз отмечалась в воротах соперника.

Отметим, что форвард женской сборной Украины была признана автором лучшего гола в 2019 году. Футболистка забила гол-красавец в квалификации Евро-2020 в своей категории против Сербии. Интересно, что на данную победу в этой награде претендовали также двое игроков "Динамо" - Сергей Сидорчук и Георгий Цитаишвили.