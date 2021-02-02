Лучи: Труханов, Можаровский и Кутаков закончили с судейством, но у нас много интересных молодых арбитров

Главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в эфире ТК "Футбол" рассказал о подготовке судей к весенней части сезона на сборах в Турции.

"Многие арбитры достигли возрастного ценза и максимального времени пребывания в категории. Поэтому они должны заканчивать карьеру, чтобы освобождать место для молодых.

Закончили Труханов, Можаровский и Кутаков, я им благодарен. Они продолжат работать в качестве наблюдателей, а на их место пришла уже замена - Шандор, Серпутько, Деревинский, Блавацкий. Много интересных молодых арбитров", - сказал Лучи.