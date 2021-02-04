Шаран: Мы попытались сыграть по другой тактической схеме, но сейчас это проблематично

Главный тренер ФК "Александрия" Владимир Шаран прокомментировал результат товарищеского матча с ЛКС ​​"Лодзь" (0:0).

"Игра была очень информативной. В первом тайме мы снова попытались сыграть немного по другой тактической схеме и увидели, что на данном этапе это проблематично, так как польская команда выглядела лучше нас. После перерыва, кроме замен, мы перестроились и вторым таймом, можно сказать, я остался доволен. Хотя могли и пропустить, но и забить тоже могли.

Соперник у нас был хороший. Команда, хотя с Первой лиги, но готовится к выходу в Экстракласу (Высший дивизион Польши). И наши ребята, как всегда, играли с желанием", – сказал Шаран.