КДК рассмотрит высказывания Суркиса, Поворознюка, Кополовца, Кобина, Максимова и Каплуна

Комитет по этике и честной игре УАФ провел заседание, на котором рассмотрел ряд дел по возможному нарушению кодекса этики и честной игры УАФ.

За неэтические или оскорбительные высказывания были предупреждены:

– и.о. президента винницкой "Нивы" Вадим Кудияров за интервью от 18 ноября. Вероятно, за слова "Порошенко – гандон, который бросил клуб, когда стал депутатом".

– форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк за комментарий после матча с "Десной" 6 декабря. В частности, он тогда сказал: "Если Монзуль в запаре, то пусть не занимает чужое место".

– директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников и главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский. Болотникову не понравились названия "Агробизнеса" и "ВПК-Агро", Чижевский обозвал его "клоуном".

– главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко за комментарий после матча со "Львовом" 5 декабря. Тогда он раскритиковал судейство.

– главный тренер "Колоса" Руслан Костышин за комментарий после встречи с "Динамо" 12 декабря. Он раскритиковал работу системы ВАР.

– футболисты " Зари " Никита Шевченко и Владлен Юрченко за комментарии после матча с "Десной" 16 декабря. Шевченко критиковал работу арбитров, Юрченко сказал: "Как обезьяне дать в руки автомат – так же и нашим арбитрам дать ВАР".

– хавбек "Динамо" Беньямин Вербич за комментарий после матча с "Колосом" 12 декабря. Он сказал: "Думаю, даже судья на 100% не понимает правила".

– главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко за интервью от 19 января. Он сказал: "Зачем открывать завод УАФ, чтобы запрещать играть на поле, изготовленном и сертифицированном ими же?"

Также комитет по этике передал в КДК дела по высказываниям следующих лиц:

– главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов за комментарий после матча с "Десной" 6 декабря. Он сказал: "Если у нашего игрока есть желтая – постоянно ищут, чтобы вторую найти. И постоянно – красная, красная".

– спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец за интервью от 16 декабря и за комментарий после матча с "Десной" 9 ноября. После встречи он сказал: "Проиграли "Десне" по милости судейской бригады".

– главный тренер "Миная" Василий Кобин за комментарий после матча с "Десной" 9 ноября и интервью от 13 октября. После "Десны" он сказал: "В Украине самый сильный арбитр – женщина. Пусть мужики думают, мне было бы стыдно".

– президент "Горняка-Спорта" Петр Каплун за интервью от 15 октября и 19 ноября. В частности были слова: "Бывает такое, что в нашем футболе регламент не является регламентом" и "Столь непрофессионального футбольного руководства Украины еще не видел – при Януковиче такого не было".

– президент "Ингульца" Александр Поворознюк в комментарии после матча со "Львовом" 5 декабря. Он сказал: "У "Ингульца" украли победу – предвзятое судейство в матче со "Львовом" видно невооруженным глазом".

– президент " Динамо " Игорь Суркис за интервью от 15 декабря. Он сказал: "Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на поле".

Также в КДК передали дело об участии украинских футболистов в составе так называемой "сборной ДНР".