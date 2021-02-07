Хацкевич: Шапаренко здорово начинал и у нас. Но он переоценил свои возможности

Бывший главный тренер киевского "Динамо", а ныне наставник "Ротора" Александр Хацкевич поделился мыслями насчет полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

– О Шапаренко я и говорил, что если он пересмотрит свое отношение... Он здорово начинал и у нас. Но потом, к сожалению, пресса, наверное, мнения экспертов, он где-то переоценил свои возможности. Но самое главное, что он сделал правильные выводы. Сейчас он один из креативных футболистов вместе с Буяльским. Можно сказать, они в центральной зоне делают разницу.

– Луческу начал глубже его ставить, чтобы он начинал атаки. По вашему мнению, эта роль ему идеально подходит?

– Когда играли в Лондоне с "Челси", он играл тоже в этой позиции, здорово выглядел. Держит большой объем работы, опускается низко, получает мячи, разгоняет атаки, – рассказал Хацкевич.