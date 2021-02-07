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Хацкевич: Шапаренко здорово начинал и у нас. Но он переоценил свои возможности

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(2 голосов)

Экс-коуч "Динамо" высказался насчет молодого хавбека

Хацкевич: Шапаренко здорово начинал и у нас. Но он переоценил свои возможности
Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо", а ныне наставник "Ротора" Александр Хацкевич поделился мыслями насчет полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

– О Шапаренко я и говорил, что если он пересмотрит свое отношение... Он здорово начинал и у нас. Но потом, к сожалению, пресса, наверное, мнения экспертов, он где-то переоценил свои возможности. Но самое главное, что он сделал правильные выводы. Сейчас он один из креативных футболистов вместе с Буяльским. Можно сказать, они в центральной зоне делают разницу.

– Луческу начал глубже его ставить, чтобы он начинал атаки. По вашему мнению, эта роль ему идеально подходит?

– Когда играли в Лондоне с "Челси", он играл тоже в этой позиции, здорово выглядел. Держит большой объем работы, опускается низко, получает мячи, разгоняет атаки, – рассказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Николай Шапаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
07.02.2021 в 17:25
Да, задатки и талантик есть, но нет главного - трудолюбия и стремления стать лучшим. Рано уверовал, что уже стал мастером...
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