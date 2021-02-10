Сборная Азербайджана начала процесс натурализации Нуриева и Ахмедзаде
Оба футболиста играют за Минай
Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи заявил о том, что местная федерация начала процесс натурализации украинцев из "
"Я встретился с тремя потенциальными игроками для сборной. С двумя из них мы начнем процесс натурализации. Это футболисты украинского клуба Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде. Оба интересные игроки.
Если не будет бюрократических проблем, Нуриев и Ахмедзаде могут быть призваны на сбор в преддверии стартового матча отбора на ЧМ-2022 с Португалией.
Встретился с Андреем Поповичем, поговорил и остался доволен. Мне о нем рассказал Дмитрий Крамаренко. К сожалению, в матче, который я смотрел, Попович на поле не вышел", – сказал де Бьязи.
Напомним, что оба игрока к матчам юношеских сборных Украины не привлекались.
Нуриев в нынешнем сезоне в 14 матчах за "Минай" забил 6 голов, Ахмедзаде сыграл семь поединков без результативных действий.
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