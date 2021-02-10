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Сборная Азербайджана начала процесс натурализации Нуриева и Ахмедзаде

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Оба футболиста играют за Минай

Сборная Азербайджана начала процесс натурализации Нуриева и Ахмедзаде
Новина українською

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи заявил о том, что местная федерация начала процесс натурализации украинцев из "Миная" Анатолия Нуриева и Рустама Ахмедзаде.

"Я встретился с тремя потенциальными игроками для сборной. С двумя из них мы начнем процесс натурализации. Это футболисты украинского клуба Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде. Оба интересные игроки.

Если не будет бюрократических проблем, Нуриев и Ахмедзаде могут быть призваны на сбор в преддверии стартового матча отбора на ЧМ-2022 с Португалией.

Встретился с Андреем Поповичем, поговорил и остался доволен. Мне о нем рассказал Дмитрий Крамаренко. К сожалению, в матче, который я смотрел, Попович на поле не вышел", – сказал де Бьязи.

Напомним, что оба игрока к матчам юношеских сборных Украины не привлекались.

Нуриев в нынешнем сезоне в 14 матчах за "Минай" забил 6 голов, Ахмедзаде сыграл семь поединков без результативных действий.

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В статье: Джанни Де Бьязи Андрей Попович ФК Минай Анатолий Нуриев Рустам Ахмедзаде
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Источник:
azerisport

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