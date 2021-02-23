К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист

Экс-владелец и президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил о желании и намерении возродить харьковский клуб.

В открытом письме, которое адресовано и.о. городского головы Харькова Терехову, секретарю Харьковского городского совета Тымчуку и председателю Харьковской областной Товмасяну Ярославский предложил буквально следующее.

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист".

Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан - все это "Металлист".

В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно.

Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"!

Со своей стороны, обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу.

"Желто-синий" - самый сильный", - говорится в обращении Ярославского.