К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист
Официальное заявление
Экс-владелец и президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил о желании и намерении возродить харьковский клуб.
В открытом письме, которое адресовано и.о. городского головы Харькова Терехову, секретарю Харьковского городского совета Тымчуку и председателю Харьковской областной Товмасяну Ярославский предложил буквально следующее.
"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист".
Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан - все это "Металлист".
В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно.
Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.
Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"!
Со своей стороны, обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу.
"Желто-синий" - самый сильный", - говорится в обращении Ярославского.
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