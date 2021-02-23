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К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист

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(11 голосов)

Официальное заявление

К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист

Новина українською

Экс-владелец и президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил о желании и намерении возродить харьковский клуб.

В открытом письме, которое адресовано и.о. городского головы Харькова Терехову, секретарю Харьковского городского совета Тымчуку и председателю Харьковской областной Товмасяну Ярославский предложил буквально следующее.

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"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист".

Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан - все это "Металлист".

В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно.

Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"!

Со своей стороны, обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу.

"Желто-синий" - самый сильный", - говорится в обращении Ярославского.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
dch.ua

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Комментарии (13)
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ukatan (Харьковская обл.)
23.02.2021 в 16:31
А до того ли сейчас гос-ну Ярославскому? Терки с "Мотор Сич" далеко не закончились. А ну как завтра введут против него санкции?
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 16:31
Эх, если бы реально возродили!
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2021 в 16:31
Не зрозумів? Бренд МХ тепер належить біглому курченку, Невже Я. буде з ним домовлятися? Чи буде раптом фінансувати Мет1925?
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0
-1
alexfc (Киев)
23.02.2021 в 16:28
Было бы неплохо. Если появился третий клуб уровня ЛЕ. Чтобы не просто там присутствовать, а и выходить из группы в 1/16. Были ранее времена когда и четыре команды выходили, а сейчас и одна за счастье.
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+2
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
23.02.2021 в 16:22
Дай Бог, но слабо верится! В стране бардак, подвешенная ситуация! Вряд ли будут инвестировать серьезные деньги!
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+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
23.02.2021 в 16:27
Бардак всю историю Украины, только под разными людьми, и шо, не жить совсем теперь?
Ответить
+1
-1
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
23.02.2021 в 16:44
Ну, по крайней мере, Коломойский и другие..., не торопятся ))
0
0
viajador (с. Печихвости)
23.02.2021 в 16:20
Запахло смаженим з Мотор-Січчю і цей тип вже став апелювати до почуттів містян для використання в політичних аферах.
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.02.2021 в 16:23
Мотор-Січ в Запоріжжі
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.02.2021 в 16:19
Прикольно. В Харькове теперь будет три Металлиста))). Металлист Стороженко, Металл Красникова и Металлист Ярославского
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
23.02.2021 в 16:26
Больше верится, что Металл это база для будущего Металлиста и Ярославского.
Ответить
+1
0
alexfc (Киев)
23.02.2021 в 16:30
Металл будет пока нет Металлиста
+1
0
football_soccer (Украина)
23.02.2021 в 16:15
ооох, какой год уже пошел, как Ярославский все обещает и обещает "подумать об возможности возрождения" Металлиста?
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+4
0


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