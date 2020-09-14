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10 лет без футбола: Денисов назвал детали соглашения Ярославского и Курченко

Вторая лига
(2 голосов)

Дело было в 2012 году

10 лет без футбола: Денисов назвал детали соглашения Ярославского и Курченко
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал появление в Харькове новой команды ФК "Металл".

"Отныне в Харькове две команды. Получается внутренняя конкуренция: "Металлист 1925" и ФК "Металл". Какая из них будет для болельщиков командой номер 1 – покажет только время. В любом случае, это хорошо для города и для украинского футбола.

Что касается Александра Ярославского, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. По той информации неофициального характера, которая есть, Александр Ярославский в момент продажи "Металлиста" Сергею Курченко подписал документы, в которых указано, что он 10 лет не занимается футболом. Возможно, именно с этим связана та тишина, которую продолжает хранить Александр Ярославский, когда мы задаем ему конкретные вопросы о возвращении в футбол. Если это так, то не так уж много и осталось, чтобы вновь увидеть Александра Ярославского в футболе.

А Евгению Красникову желаем успехов в его новом начинании. Нам будет интересно наблюдать, что из этого всего получится в славном городе Харькове", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Ярославский Александр Денисов Евгений Красников Металл (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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FC Energy (Новая Каховка)
14.09.2020 в 19:15
А в чем смысл? Зачем?
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0
0
avatar
Инспектор ( )
14.09.2020 в 17:51
Похоже фейк. Условие дикое
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.09.2020 в 17:56
Ты что? Денисов и фейк? Это НЕВОЗМОЖНО!!!)))
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+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
14.09.2020 в 19:28
Не думаю, враховуючи той факт, що Курченко на момент підписання угоди важив істотно більше за Ярославського.
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0
0
Пришта Литин (Киев)
14.09.2020 в 17:27
Да, рЫгоАнальная даунецкая мразь сильно нагадила украинскому и харьковскому футболу.
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+5
-3
avatar
armik (Киев)
14.09.2020 в 17:34
Суркисы одесская мразь.А в остальном - согласен.
Ответить
+1
-7
Просто Квашин (Харьков)
14.09.2020 в 18:55
заткнись шалава...
+1
0
aleks68
14.09.2020 в 17:36
а как быть с унитазными королями су.кисами?они конечно "святые"?
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+1
-6
Просто Квашин (Харьков)
14.09.2020 в 18:56
уже за полтишок зозуля накукукала... а ду-у-у-урак.....
+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
14.09.2020 в 17:23
Ахаха Курочка запретил Ярику заниматься футболом))))
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+2
-1


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