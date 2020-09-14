10 лет без футбола: Денисов назвал детали соглашения Ярославского и Курченко

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал появление в Харькове новой команды ФК "Металл" .

"Отныне в Харькове две команды. Получается внутренняя конкуренция: "Металлист 1925" и ФК "Металл". Какая из них будет для болельщиков командой номер 1 – покажет только время. В любом случае, это хорошо для города и для украинского футбола.

Что касается Александра Ярославского, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. По той информации неофициального характера, которая есть, Александр Ярославский в момент продажи "Металлиста" Сергею Курченко подписал документы, в которых указано, что он 10 лет не занимается футболом. Возможно, именно с этим связана та тишина, которую продолжает хранить Александр Ярославский, когда мы задаем ему конкретные вопросы о возвращении в футбол. Если это так, то не так уж много и осталось, чтобы вновь увидеть Александра Ярославского в футболе.

А Евгению Красникову желаем успехов в его новом начинании. Нам будет интересно наблюдать, что из этого всего получится в славном городе Харькове", - сказал Денисов.