  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины, проигрывая 0:2, вырвала победу в спарринге с Индией
В тренде

Женская сборная Украины, проигрывая 0:2, вырвала победу в спарринге с Индией

Общие новости
(1 голосов)

Сборная Украины завершила свой турецкий сбор

Женская сборная Украины, проигрывая 0:2, вырвала победу в спарринге с Индией

uaf.ua

Новина українською

Женская сборная Украины на сборе в Турции провела спарринг с женской сборной Индии.

Подопечные Натальи Зинченко одержали волевую победу. Проигрывая со счетом 0:2, украинки смогли вырвать победу со счетом 3:2.

Данным матчем украинки завершили свой турецкий сбор и возвращаются домой.

Читайте такжеРотань и Езерский. УАФ продлила соглашения с 7 тренерами сборных Украины

Украина - Индия 3:2

Голы Козлова (42), Апанащенко (62, с пенальти, 90+3) - (14), (31).

Украина: Бондарчук, Котяш (Филенко 39), Кравец, Подольская, Басанская, Андрущак (Калинина 39), Панцулая, Воронина (Бойченко 39), Андрухив (Апанащенко 39), Малахова (Овдийчук 39), Гирин (Козлова 39).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...