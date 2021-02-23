Женская сборная Украины, проигрывая 0:2, вырвала победу в спарринге с Индией
Сборная Украины завершила свой турецкий сбор
uaf.ua
Женская сборная Украины на сборе в Турции провела спарринг с женской сборной Индии.
Подопечные Натальи Зинченко одержали волевую победу. Проигрывая со счетом 0:2, украинки смогли вырвать победу со счетом 3:2.
Данным матчем украинки завершили свой турецкий сбор и возвращаются домой.
Украина - Индия 3:2
Голы Козлова (42), Апанащенко (62, с пенальти, 90+3) - (14), (31).
Украина: Бондарчук, Котяш (Филенко 39), Кравец, Подольская, Басанская, Андрущак (Калинина 39), Панцулая, Воронина (Бойченко 39), Андрухив (Апанащенко 39), Малахова (Овдийчук 39), Гирин (Козлова 39).
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