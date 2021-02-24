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Экс-тренер Динамо высказался о работе наставника киевлян Мирчи Луческу

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(1 голосов)

Хацкевич - о нынешнем тренере "бело-синих"

Экс-тренер Динамо высказался о работе наставника киевлян Мирчи Луческу

Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно приглашения в Киев Мирчи Луческу.

"Луческу – тренер, который давал результат, где бы он не работал. Где-то лучше у него получалось, где-то хуже, но тренер все равно приходит и хочет сделать, как можно лучше. Было много мнений: кто-то «против", кто-то "за". Но это специалист с опытом и с результатами. Думаю, на сегодняшний день Луческу – тот тренер, который нужен "Динамо".

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Что поменялось? Результат. Команда вышла в Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате – это, наверное, самое главное. А сама игра? Тяжело за полгода что-то кардинально поменять. Футболисты практически все те же остались. Да у каждого тренера требования свои и меняются. Да, возможно, где-то стало больше контроля мяча. Но в моем понимании, контроль ради контроля… Надо выполнять задачи наставника, но самое главное – это должно приносить результат", - отметил Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы. Сейчас специалист является главным тренером российского "Ротор".
После 15-ти туров УПЛ "Динамо" идет на первом месте, опережая "Шахтер" на один балл. В четверг "бело-синие" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (11)
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Cannabis Sativa (Луцк)
24.02.2021 в 13:46
Контроль мяча значит ему не нужен. А что вообще ему нужно, кроме зарплаты? Динамо под руководством Луческу сейчас на первом месте идет. Ротор под руководством Хацкевича — безнадежный аутсайдер. Разница очевидна.
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+3
-1
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:03
Нет принципов в Динамо: Луческу взяли, Хацкевич - в России, игроков в страну агрессор в аренду отдают.
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0
-8
vladimir_vy (Николаев)
24.02.2021 в 13:32
Вот когда такие как ты, поймёшь что футбол вне политики, а Украина не Антироссия а суверенное государство вот тогда Украина расцветёт
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+1
-4
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:46
Что всё от меня зависит? Без меня не расцветет?
+3
0
Dozenko (NewYork)
24.02.2021 в 13:34
у тебя приципов много ? че на языке страны агресора пишешь ?
Ответить
+2
-2
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:35
Русский язык в Белоруссии является одним из двух государственных языков
+1
-2
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:36
У нас с Россией мир!
+1
-4
Dozenko (NewYork)
24.02.2021 в 13:41
так а че ты тогда к Хацкевичу дое..лся ? )
+3
0
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:45
Я что неправду написал?
0
-2
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:55
Я к Хацкевичу претензий не имею: я говорю о патриотизме Динамо!
+1
-1
avatar
uprise (Минск)
24.02.2021 в 13:57
Мне и Луческу - по барабану! Просто динамовские патриоты - беспринципные!
0
-1


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