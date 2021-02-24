Экс-тренер Динамо высказался о работе наставника киевлян Мирчи Луческу

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно приглашения в Киев Мирчи Луческу.

"Луческу – тренер, который давал результат, где бы он не работал. Где-то лучше у него получалось, где-то хуже, но тренер все равно приходит и хочет сделать, как можно лучше. Было много мнений: кто-то «против", кто-то "за". Но это специалист с опытом и с результатами. Думаю, на сегодняшний день Луческу – тот тренер, который нужен "Динамо".

Что поменялось? Результат. Команда вышла в Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате – это, наверное, самое главное. А сама игра? Тяжело за полгода что-то кардинально поменять. Футболисты практически все те же остались. Да у каждого тренера требования свои и меняются. Да, возможно, где-то стало больше контроля мяча. Но в моем понимании, контроль ради контроля… Надо выполнять задачи наставника, но самое главное – это должно приносить результат", - отметил Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы. Сейчас специалист является главным тренером российского "Ротор".

После 15-ти туров УПЛ "Динамо" идет на первом месте, опережая "Шахтер" на один балл. В четверг "бело-синие" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".