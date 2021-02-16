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Хацкевич: Сейчас шансы у Динамо пройти Брюгге намного больше, чем были при мне
Тренер говорит, что за 1,5 года молодежь киевлян набралась опыта
Бывший главный тренер "
"Сейчас шансы у "Динамо" пройти "Брюгге" намного больше [чем были при мне], потому что та молодежь, которая играла прошлым летом, стала физически и морально сильнее. Появилась уверенность. Мы с командой прошли два года Лиги Европы, выходили в 1/8 финала турнира. Это большой опыт, который должен сыграть на руку "Динамо", — отметил Хацкевич.
Напомним, что матч "Динамо" – "Брюгге" состоится в четверг 18 февраля и начнется в 19:55.
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