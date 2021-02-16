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Хацкевич: Сейчас шансы у Динамо пройти Брюгге намного больше, чем были при мне

Лига Европы
(1 голосов)

Тренер говорит, что за 1,5 года молодежь киевлян набралась опыта

Хацкевич: Сейчас шансы у Динамо пройти Брюгге намного больше, чем были при мне

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич оценил шансы киевского клуба пройти "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что под руководством Хацкевича "бело-синие" не сумели пройти бельгийский клуб в квалификации Лиги чемпионов (0:1, 3:3).

"Сейчас шансы у "Динамо" пройти "Брюгге" намного больше [чем были при мне], потому что та молодежь, которая играла прошлым летом, стала физически и морально сильнее. Появилась уверенность. Мы с командой прошли два года Лиги Европы, выходили в 1/8 финала турнира. Это большой опыт, который должен сыграть на руку "Динамо", — отметил Хацкевич.

Напомним, что матч "Динамо" – "Брюгге" состоится в четверг 18 февраля и начнется в 19:55.

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В статье: Александр Хацкевич Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 20:00
Он красава, лучше и не придумать для Динамо!
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0
-1
Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 19:39
А может из за тренера нового
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+1
-2
Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 19:40
Схем тактических, установок и т.д.?
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0
0


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