Хацкевич: Сейчас шансы у Динамо пройти Брюгге намного больше, чем были при мне

Бывший главный тренер " Динамо " Александр Хацкевич оценил шансы киевского клуба пройти "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что под руководством Хацкевича "бело-синие" не сумели пройти бельгийский клуб в квалификации Лиги чемпионов (0:1, 3:3).

"Сейчас шансы у "Динамо" пройти "Брюгге" намного больше [чем были при мне], потому что та молодежь, которая играла прошлым летом, стала физически и морально сильнее. Появилась уверенность. Мы с командой прошли два года Лиги Европы, выходили в 1/8 финала турнира. Это большой опыт, который должен сыграть на руку "Динамо", — отметил Хацкевич.