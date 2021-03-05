Стагнация в Шахтере, Лунин must go, криповый вице-президент Динамо | ТаТоТаке №211
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№211) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков подводят итоги огненных четвертьфиналов Кубка Украины, снова возвращаясь к проблемам "Шахтера". Кто виноват и кого убирать?
Также ведущие отвечают на самые интересные вопросы: сохранились ли долги в "Десне"? Что делать Лунину? Нужен ли сборной Украины игрок АПЛ? Кто такой новый президент "Динамо" Марк Гинзбург? Чем закончилось громкое "дело Собуцкого?"
- Агробизнес рвется в еврокубки?
- Кадровая стратегия Фонсеки не изменилась
- Шахтер: что дальше?
- Десну простимулировала третья сторона
- Лунин засиделся вместо того, чтобы застояться
- Кто из вратарей поедет на Euro-2021?
- Кто такой новый вице-президент Динамо Марк Гинзбург?
- Собуцкий дисквалицифирован, но… не отстранен?!
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Источник:ТаТоТаке
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