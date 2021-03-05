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Стагнация в Шахтере, Лунин must go, криповый вице-президент Динамо | ТаТоТаке №211

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Стагнация в Шахтере, Лунин must go, криповый вице-президент Динамо | ТаТоТаке №211

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№211) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков подводят итоги огненных четвертьфиналов Кубка Украины, снова возвращаясь к проблемам "Шахтера". Кто виноват и кого убирать?

Также ведущие отвечают на самые интересные вопросы: сохранились ли долги в "Десне"? Что делать Лунину? Нужен ли сборной Украины игрок АПЛ? Кто такой новый президент "Динамо" Марк Гинзбург? Чем закончилось громкое "дело Собуцкого?"

  • Агробизнес рвется в еврокубки?
  • Кадровая стратегия Фонсеки не изменилась
  • Шахтер: что дальше?
  • Десну простимулировала третья сторона
  • Лунин засиделся вместо того, чтобы застояться
  • Кто из вратарей поедет на Euro-2021?
  • Кто такой новый вице-президент Динамо Марк Гинзбург?
  • Собуцкий дисквалицифирован, но… не отстранен?!

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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