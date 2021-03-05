Стагнация в Шахтере, Лунин must go, криповый вице-президент Динамо | ТаТоТаке №211

В новом выпуске ТаТоТаке (№211) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков подводят итоги огненных четвертьфиналов Кубка Украины, снова возвращаясь к проблемам "Шахтера". Кто виноват и кого убирать?

Также ведущие отвечают на самые интересные вопросы: сохранились ли долги в "Десне"? Что делать Лунину? Нужен ли сборной Украины игрок АПЛ? Кто такой новый президент "Динамо" Марк Гинзбург? Чем закончилось громкое "дело Собуцкого?"