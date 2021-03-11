Успех парижан, реакция Шахтера на Аллегри и лазарет Динамо. Главные новости за 10 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Барселона" ожидаемо не проходит "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль" справляется с "РБ Лейпциг", но и это не все наши новости на сегодня. Другие результаты дня, новый виток для скандала вокруг арбитража в матче "Олимпик" – "Шахтер", заявление директора департамента селекции "горняков" и состояние футболистов "Динамо" перед поединком в Лиге Европы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.