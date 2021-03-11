Драма Месси, проход Ливерпуля, лазарет Динамо. Главные новости за 10 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 10 марта

Конечно, перед ответным матчем между ПСЖ и "Барселоной" в первую очередь вспоминали о камбэк четырехлетней давности. Каталонцы существенно улучшили свою игру и с самого начала создавали опасные моменты у ворот Навас. Однако пропустили едва ли не после первого же выпада парижан - Лангле привез пенальти, который реализовал Мбаппе. Месси на 37-й классным ударом в девятку сравнял счет, а перед перерывом мог вообще закрутить интригу, если бы реализовал пенальти. Однако Навас свою команду спас, а во втором тайме "Барселоне" явно не везло, хотя моменты она создавала регулярно. В конце концов, 1:1 в этой игре и 5: 2 в пользу ПСЖ по сумме двух матчей.

Юрген Клопп отдал мяч команде Нагельсманна, что не мешало "Ливерпулю" постоянно угрожать воротам "Лейпцига". Во втором тайме красные начали забивать. Сначала Салах, а затем Мане разбили последние надежды немецкой команды. 4:0 по сумме двух матчей.

Донецкий "Олимпик" обратился к УАФ с просьбой опубликовать запись разговора арбитров в матче против "Шахтера", чтобы, по утверждению клуба, избежать инсинуаций и разобраться в ситуации с отмененным голом Нкенга. Между тем "Шахтер" в ответ на запрос СМИ опубликовал заявление, в котором утверждается, что судейство в УПЛ стало более качественным, хотя и остается над чем работать. При этом донецкий клуб призывает избежать вмешательства в работу судейского корпуса.

Известный журналист Артем Франков сообщил, что, по его информации, комитет УАФ по стадионам запретил проведение матчей на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Интересно, что именно эта арена является домашней в текущем сезоне для "Олимпика", который пошел на откровенную конфронтацию с Ассоциацией. Причиной запрета является несоответствие нормам безопасности и качества газона. После перерыва здесь свои домашние матчи также проводили "Десна", "Колос" и "Агробизнес", который обыграл "Шахтер" в Кубке Украины. После того матча тренер горняков Луиш Каштру особенно жаловался на состояние поля.

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту заявил, что новости о переговорах клуба с известным итальянским тренером Массимилиано Аллегри ни что иное, как беспочвенные слухи. По его словам, "Шахтер" верит в своего нынешнего наставника Луиша Каштру. К тому же Аллегри исповедует другой стиль, который не свойственен горнякам.

Мирча Луческу накануне игры с "Вильярреалом" рассказал о состоянии травмированных игроков "Динамо". Тренер сообщил, что Виктор Цыганков вернулся в основную группу, но будет ли он участвовать в матче, станет ясно перед игрой. Также уже тренируется наравне с другими Гармаш, хотя на Дениса румынский специалист не рассчитывают, поскольку тот пропустил длительный отрезок. Попов вернется через три-четыре дня, а вот Беньямин Вербич ожидается не раньше конца апреля.

Команды сыграли "наперед" - в рамках 33-го тура. Александр Зинченко вышел в старте и отыграл 81 минуту. После его замены значимых событий в игре уже не было. До этого "Сити" забил в ворота святых пять мячей - дублями отметились Марез и Де Брюйне, еще один гол у Гюндогана. "Саутгемптон", впрочем, сохранил лицо, забив два мяча в ответ (Уорд-Прауз и Адамс). "Сити" опережает МЮ на 14 очков, но имеет на игру больше.

Матрасники сыграли с "Атлетиком" из Бильбао перенесенный матч 18-го тура. Баски забили первыми (Муниаин), но перед перерывом пропустили в ответ от Маркоса Льоренте. А в начале второго тайма Луис Суарес реализовал пенальти (18-й гол уругвайца в чемпионате). Таким образом "Атлетико" сравнялся по количеству матчей с "Барсой" и "Реалом", каталонцев команда Симеоне опережает на шесть очков, сливочных - на восемь.