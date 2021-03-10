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Жозе Боту: Никто не вел переговоры с Аллегри, в Шахтере довольны Каштру
Он опроверг слухи о заинтересованности донецкого клуба к итальянскому специалисту
shakhtar.com
Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию, что донецкий клуб начал переговоры с тренером Массимилиано Аллегри.
"Слухи об Аллегри - это абсолютная ложь. Мы довольны Луишем Каштру, и ни с кем не вели переговоры. Аллегри – отличный наставник, но "Шахтер" уже много лет ищет тренеров, которые делают акцент на атакующем футболе, которым нравятся стили игры, отличные от стиля Аллегри", – сказал Боту.
Напомним, что Аллегри на данный момент находится без клуба, после того как завершил работу в "Ювентусе" в 2019 году.
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