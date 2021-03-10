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Жозе Боту: Никто не вел переговоры с Аллегри, в Шахтере довольны Каштру

Премьер-лига
(1 голосов)

Он опроверг слухи о заинтересованности донецкого клуба к итальянскому специалисту

Жозе Боту: Никто не вел переговоры с Аллегри, в Шахтере довольны Каштру

shakhtar.com

Новина українською

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию, что донецкий клуб начал переговоры с тренером Массимилиано Аллегри.

"Слухи об Аллегри - это абсолютная ложь. Мы довольны Луишем Каштру, и ни с кем не вели переговоры. Аллегри – отличный наставник, но "Шахтер" уже много лет ищет тренеров, которые делают акцент на атакующем футболе, которым нравятся стили игры, отличные от стиля Аллегри", – сказал Боту.

Напомним, что Аллегри на данный момент находится без клуба, после того как завершил работу в "Ювентусе" в 2019 году.

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В статье: Массимилиано Аллегри Жозе Боту
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Источник:
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Комментарии (3)
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fanat_football (Херсон)
10.03.2021 в 12:35
Мне кажется, что причина не в португальце, а в зажравшихся бразильцах.
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football_soccer (Украина)
10.03.2021 в 13:26
Два в одном. Есть группа бразильцев , которые не хотят играть. В тоже время сам Каштру отвратительно чувствует игру, регулярно делая замены ни к месту. Самый последний пример матч кубка, когда понимая , что соперник будет играть плотно в защите и надо будет растягивать защиту через фланги, он берет и выпускает справа Болбата и Судакова. По итогу правый фланг не создал вообще никакой угрозы за весь матч. Несмотря на то, что бразильцы вкрай ****ели , сам Каштру потерялся не меньше их
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.03.2021 в 12:26
І не тільки в шахтарі задоволені...
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