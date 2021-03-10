Жозе Боту: Никто не вел переговоры с Аллегри, в Шахтере довольны Каштру

Два в одном. Есть группа бразильцев , которые не хотят играть. В тоже время сам Каштру отвратительно чувствует игру, регулярно делая замены ни к месту. Самый последний пример матч кубка, когда понимая , что соперник будет играть плотно в защите и надо будет растягивать защиту через фланги, он берет и выпускает справа Болбата и Судакова. По итогу правый фланг не создал вообще никакой угрозы за весь матч. Несмотря на то, что бразильцы вкрай ****ели , сам Каштру потерялся не меньше их