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Источник: Шахтер начал переговоры с Аллегри
Не могли не поделиться данным инсайдом
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"Шахтер", по нашей информации, планирует португальский вектор сменить на итальянский. Уже этим летом. Клуб уже вышел на бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и начал с ним переговоры", – написал Ящук в Инстаграме.
Напомним, что Аллегри на данный момент находится без клуба, после того как завершил работу в "Ювентусе" в 2019 году.
Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны "Челси", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ромы" и "Наполи".
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