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Источник: Шахтер начал переговоры с Аллегри

Премьер-лига
(1 голосов)

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Источник: Шахтер начал переговоры с Аллегри

Новина українською

"Шахтер" ведет переговоры с известным итальянским тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук

"Шахтер", по нашей информации, планирует португальский вектор сменить на итальянский. Уже этим летом. Клуб уже вышел на бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и начал с ним переговоры", – написал Ящук в Инстаграме.

Напомним, что Аллегри на данный момент находится без клуба, после того как завершил работу в "Ювентусе" в 2019 году.

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны "Челси", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ромы" и "Наполи".

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В статье: Массимилиано Аллегри Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
08.03.2021 в 20:08
могли бы поберечь "сенсационную новость" до первого апреля
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ukatan (Харьковская обл.)
08.03.2021 в 20:12
А чего так? И Гвардиола с Моуриньо могут принять "Шахтер". Все зависит от суммы.
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0
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недалековідКиева (Біла Церква)
08.03.2021 в 20:08
Джерело- Алегрі завершив переговори з шахтарем.
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0
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