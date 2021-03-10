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Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер
Олимпик хочет пояснений по эпизоду с отмененным голом
фото - Олександр Приходько
Донецкий "Олимпик" обратился к УАФ с просьбой обнародовать запись переговоров бригады арбитров в
По мнению представителей донецкого клуба это поможет избежать каких-либо инсинуаций на тему разыгравшегося в данном матче судейского скандала и поможет разобраться в сложившейся ситуации.
Напомним, что поединок "Олимпик" – "Шахтер" закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.
После матча президент "Олимпика" Владислав Гельзин
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