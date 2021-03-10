Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер

Донецкий "Олимпик" обратился к УАФ с просьбой обнародовать запись переговоров бригады арбитров в матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер".

По мнению представителей донецкого клуба это поможет избежать каких-либо инсинуаций на тему разыгравшегося в данном матче судейского скандала и поможет разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Шахтер" закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.