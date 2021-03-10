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Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Олимпик хочет пояснений по эпизоду с отмененным голом

Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Донецкий "Олимпик" обратился к УАФ с просьбой обнародовать запись переговоров бригады арбитров в матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер".

По мнению представителей донецкого клуба это поможет избежать каких-либо инсинуаций на тему разыгравшегося в данном матче судейского скандала и поможет разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Шахтер" закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.

После матча президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК "Футбол".

Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер - изображение 1Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер - изображение 2

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Владислав Гельзин УАФ
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (13)
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football_soccer (Украина)
10.03.2021 в 17:19
-- Альо, Альо!! Пацаны, горим!! Эти черти, как их, ну как их??!! Как их команда называется???!! Что??!! Олимпик? С Олимпика?? Короче, этот Олимпик забил Шахтёру, дело пахнет плохо. Если Шахтер не выиграет -- мы едем в лес и едем мы не на переднем сиденье!!! Альо!!! Пацаны, шо делать??!!-- Альо, приём! Отменяй гол! Отменяй!-- как? Он чистый был!!-- слышь, я в лес не хочу!! Скажи, что там был фол!!-- ну пацаны, фола нет вообще! Не вижу! В лес не хочу !! Что делать??!! Что делать??-- Альо, приём!! Мы решили, это офсайд!!-- а с углового офсайд разве есть??!!-- будет!! Свисти офсайд!! Итальяшка отмажет!!
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0
0
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 17:15
- Первый, первый, я главный,как слышно?!!! - Слышно уёво! Пипец!!! Шеф убьёт, клиент нервничает!!!! Что делать, ?думай, думай, думай! - Сам думай, ты в поле!!! - А шо я? Меня Собуцкий уже пи..дил и в лесу закапывал, придумай сам!!!-. Давай офсайд!!!- Откуда?!!! -ХЗ!!!? Выбирай, или в лес, или к Собуцкому или бабло!!! - Бабло!Бабло!!! Бабло!!!!!
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0
0
янковский ян (Запорожье)
10.03.2021 в 17:15
По техническим причинам запись не сохранилась.это будет их ответ
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
10.03.2021 в 17:13
а было уже- когда КАТЯ во всеуслышанье говорила арбитру ВАР что она ничего не видит а ТОТ говорит смотри смотри . в итоге ОНА ничего не увидела но удалила игрока ЗАРИ.....и что? а ничего иванов судит заря -дк, а катя наВАРит. В какую сторону? даже представит трудно-скорее всего будут топит ДК- так как ЗАРЯ вряд ли замахнется на второе место а ВОТ ДК отрывается от Ш, к тому же Ш очень плохой футбол сейчас играеет. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ УЖЕ скоро.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2021 в 17:07
Олімпіку є сенс так само звертатись до УАФ, як УАФ до Лозанни, щодо матчу Швейцарія - Україна.
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+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.03.2021 в 16:58
Гнати цих баранок і луч з України терміново сраною мітлою. Невже в української УПЛ немає ніякої гордості за Україну, щоб ці італьяшки творили тут беззаконня?
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+7
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
10.03.2021 в 16:47
Согласен на 100%
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+5
0
78syava78 (Харьков)
10.03.2021 в 16:43
Сколько можно писать про эту хрень. Примите решение и потом опубликуйте. Как нытики. Все не так. А гол отменили верно. Было нападение на вратаря. Поверьте стоял бы на месте Турбина вратарь Динамо, Бойко. Он бы им голову снёс рукой. Просто Турбин ещё молод и не знает что имеет право играть жошче
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+3
-10
FCZK-1922 (Кировоград)
10.03.2021 в 16:55
да ты просто кЭп епта. Луччи говорит был оффсайд, ты говоришь нападение на Трубина, где же правда? на видео видно как Олимпик забивает чистый гол, ибо офсайд не считается после подачи углового, а если даже допустить что был офсайд, так за несколько секунд до этого Труба на полном ходу сносит с ног игрока Олимпика, вроде как пеналь должен быть, что то ваша ахметовская шайка-лейка запуталась в показаниях, хоть бы сценарий выучили одинаковый что ли.
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+6
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 17:14
Там ще офсайд не мали зараховувати, бо захисник ШД зі штангою обнімався...
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.03.2021 в 16:57
Або одягни окуляри, або не мели що на голову збреде, як і всі крохобори.
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+2
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 17:09
Жошче?)) Дуже смішно, коли неграмотні люди намагаються повчати інших...
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0
0
IhorSt (Львів)
10.03.2021 в 17:16
Жаль, що вчителі не поступали з тобою в школі "жошче"... Може й навчився б думати, аналізувати...
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0
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