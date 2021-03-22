Динамо увеличивает отрыв от Шахтера, Малиновский забивает. Главные новости за 21 марта. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Киевское "Динамо" обыграло своего оппонента в рамках Украинской Премьер-лиги, а донецкий "Шахтер" – нет, но и это не все наши новости на сегодня. Руслан Малиновский потрясающе сыграл против "Вероны", Виктор Коваленко дебютировал за "Аталанту", остальные результаты поединков чемпионатов Италии, Франции, Испании и Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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