Игрока аматорского клуба бессрочно отстранили от футбола за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1
Дичайший фол, еще и в спарринге
Жуткий эпизод произошел во время товарищеского матча юношеской команды "
18-летний полузащитник днепрян Александр Килык получил страшную травму после того, как на него двумя ногами налетел защитник соперников Алексей Пинчук.
Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.
Клуб провинившегося футболиста и сам игрок после матча принесли публичные извинения, однако Ассоциация футбола Днепропетровской области не оставила эпизод без внимания и показательно наказала Пинчука.
Его действия признаны несовместимыми со статусом футболиста и нарушающими принципы честной игры бессрочно отстранили от футбола.
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