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Игрока аматорского клуба бессрочно отстранили от футбола за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1

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(1 голосов)

Дичайший фол, еще и в спарринге

Игрока аматорского клуба бессрочно отстранили от футбола за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1

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Жуткий эпизод произошел во время товарищеского матча юношеской команды "Днепр-1" U-19 и "Скорук" из Томаковки, который состоялся 3 марта на базе в Приднепровске.

18-летний полузащитник днепрян Александр Килык получил страшную травму после того, как на него двумя ногами налетел защитник соперников Алексей Пинчук.

Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

Клуб провинившегося футболиста и сам игрок после матча принесли публичные извинения, однако Ассоциация футбола Днепропетровской области не оставила эпизод без внимания и показательно наказала Пинчука.

Его действия признаны несовместимыми со статусом футболиста и нарушающими принципы честной игры бессрочно отстранили от футбола.

Игрока аматорского клуба бессрочно отстранили от футбола за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1 - изображение 1
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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (6)
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Papaye (Dnipro)
24.03.2021 в 19:21
Как правильно написал один болельщик на причале: "из-за таких уродов, многие родители перестанут отдавать своих детей в секции футбола". Вот такие "спортсмены" и гробят наш футбол изнутри.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
24.03.2021 в 19:21
Вот падаль! Он ещё и на второго футболиста ногу выставил, мразь! Его нужно не только отстранить навсегда, а ещё и срок впаять, ведь, если бы на улице какому-то прохожему так прыгать в ноги и переломать там все, то это бы квалифицировалось бы как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Сволочь безмозглая.
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+2
0
meffi (Захід)
24.03.2021 в 19:13
Це треба бути чортом, щоб таке зробити. Виродок...
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+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.03.2021 в 19:03
А вот за это годика три впаять надо. Явно умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
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+6
0
ГенриВол (Волочиськ)
24.03.2021 в 18:57
За таке судити треба. Це не спорт. Як би це десь не в залі, то однозначно Кримінальний кодекс. Вибачився він, ган..н
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+6
0
C_Ballack (Днепр)
24.03.2021 в 18:59
100% эту гниду привлечь надо за нанесения средней тяжести
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+6
0


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