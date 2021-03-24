Игрока аматорского клуба бессрочно отстранили от футбола за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1

Жуткий эпизод произошел во время товарищеского матча юношеской команды " Днепр-1 " U-19 и "Скорук" из Томаковки, который состоялся 3 марта на базе в Приднепровске.

18-летний полузащитник днепрян Александр Килык получил страшную травму после того, как на него двумя ногами налетел защитник соперников Алексей Пинчук.

Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

Клуб провинившегося футболиста и сам игрок после матча принесли публичные извинения, однако Ассоциация футбола Днепропетровской области не оставила эпизод без внимания и показательно наказала Пинчука.

Его действия признаны несовместимыми со статусом футболиста и нарушающими принципы честной игры бессрочно отстранили от футбола.